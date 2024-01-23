樓市減辣｜測量師學會倡預算案撤辣　印花稅減至可助市民置業水平

新一份財政預算案下個月公布，面對樓市疲弱，測量師學會會長林家輝建議降低物業交易的印花稅，幫助市民置換或換樓，「盡量減到幫到市民買物業。」至於是否應全面「撤辣」，他稱政府針優才計劃及高才通等新來港人士，有「先免後徵」安排，強調應注重本地市民置業。



測量師學會會長林家輝建議降低物業交易的印花稅，幫助市民置換或換樓。（何瑞芬攝）

測量師學會今日（23日）舉行傳媒茶聚，就財政預算案建議，會長林家輝表示，現時樓市疲弱，希望政府可減印花稅，幫助市民買樓或換樓，強調印花稅應越少越好，「盡量減到幫到市民買物業。」

至於是否應全面「撤辣」，林指應著重本地人置業，優才計劃及高才通等，有「先免後徵」安排，即不須先交印花稅，待審批不通過才會徵收，認為都已足夠。

測量師學會今日（23日）舉行傳媒茶聚。（何瑞芬攝）

政府目前面臨財政赤字，有意見應先暫緩明日大嶼交椅洲人工島項目，集中資源進行北部都會區項目。林表示，政府新發展項目均在新界北，故北都是一定要做，且河套區發展有利高科技發展；至於人工島項目現仍在研究中，應繼續做研究。

房屋局局長何永賢日前提及擬調整資助出售房屋和公屋比例，林家輝稱學會暫未有具體意見，但認為目前公屋輪候時間長達5.6年，需要許多年才能降至3.5年，現時談調整屬言之尚早：「公屋仍然供不應求，11萬劏房都未解決，之後先再諗供房畀資助出售房屋，遲一步再考慮啦。」