日本地震｜東瀛遊80團於日本　未改行程　保險業指8.8為投保界線

日本宮崎縣對開海域上周四（8日）發生7.1級地震，當局向日本部分地區發出巨大地震預警。特區政府昨日(13 日)呼籲在日的香港人或即將前往日本的市民提高警惕，日本仍屬黃色預警級別。東瀛遊執行董事禤國全今日 (13日)在電台節目上表示，現時約有團身處日本各地，暫時沒有行程上的改變，「唔使太擔心，依家只係提大家要小心。」



日本地震：2024年8月8日，日本西南部鹿兒島縣大崎鎮發生地震後有房屋倒塌。（共同社via REUTERS）

禤國全在港台《千禧年代》表示，現時約有2,000名客人，80團身處於日本各地，暫時沒有因巨大地震預警更改行程。他指，正值暑假，每日有8至10團出發至日本，昨日亦有客人查詢將出發的團，禤國全表示，黃色預警只代表需要留意局勢，因此若客人因而退團需要自己承擔損失，「唔使太擔心，依家只係提大家要小心。」他指，若發出紅色或黑色預警，旅行社可以安排轉團。

禤國全表示，現時約有2000名客人，80團身處於日本各地，暫時沒有因巨大地震預警更改行程。（資料圖片／張浩維攝）

他又提到，日本今周為黃金周，很多本地人亦會外遊，認為日本當局發出警示是提醒當地人有可能會發生地震，外遊同時需要照顧家人。

禤國全指，若身處日本發生地震時，手機會發出提醒，若出現海嘯等字眼應盡快到安全地暫避。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲在同一節目上指，是次投保「界線」為8月8日發生的宮崎縣地震，若於8月8日後購買旅遊保險，保障範圍未必會包括因地震取消行程、提早結束行程、延誤行程等。

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她提醒，若有旅客受早前地震影響到行程，要向當地相關機構拿取相關資料，證明行程受阻。