疑售公院二手藥｜藥劑師：經電商平台賣第一次見　未撕病人名罕有

網上討論區昨（12日）流傳，有市民經HKTVmall購買一款瀉藥，收到貨品後發現附有公立醫院的藥物標籤及病人姓名，HKTVmall證實事件去年7月發生，相關產品已暫時下架，正向商戶索取貨源證明。



香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華今早接受電台訪問表示，以往都有售賣公院藥物的情況，但「咁大間電商平台就第一次發生」。他提醒，雖然該「乳果糖」藥物非醫生處方藥物，但仍要在註冊藥房內售賣；如果市民有過量藥物，應向處方醫生或藥劑師提出，避免屯積及浪費。



HKTVmall強調，非常重視產品質素及安全，若發現有商戶違規出售產品，會立即將該產品下架及向商戶罰款，對於嚴重個案更會與商戶終止合作關係。﹙李澤彤攝﹚

涉事藥物屬第一類藥物 須於藥房購買 違例賣家或須負刑責

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華今早在電台表示，以往曾見售賣公院藥物的情況，但「咁大間電商平台就第一次發生」。他指，參考過往賣公院藥情況，大部分藥物包裝都已撕去病人名稱，今次未有撕掉屬罕見。

蘇曜華表示，售賣公院藥物是不被容許的，根據《藥劑業及毒藥條例》，藥物須在藥劑師監督下以及註冊藥房內售賣。他補充道，涉事藥物為第一類藥物，雖然不是醫生處方藥物，但仍要在藥房買，違例賣家須負上刑責。他又指，如果是精神科、危險藥物，條例會罰得更重。

如買入「二手藥」 應退款、當家居廢物棄置

蘇續指，買家暫時沒有相關責任，但衛生署亦有機會檢控賣方。他稱有關藥物來源、為何該病人的藥會落入不法商人手上，則有待衛生署進一步追查。他又提醒，相關藥物的品質及成效亦存疑，不知道有否「曬過」等，如市民購買了「二手藥」，應退款並當家居廢物丟棄，但不要棄置於馬桶。

被問到長期病患者有時會被醫生處方多於需求的藥物，他表示，病人應坦白向醫生表明自己食幾多、哪種藥，「如果不食藥，應話畀醫生聽」，或者與藥劑師提出不需要太多藥物份量，以免屯積浪費。

HKTVmall最新回覆表示，事件發生於2023年，由於客戶回報問題的時間，與距離商戶出貨超過一個月，相關閉路電視片段及出貨相片已被移除和無法提供資料。HKTVmall指已於7月25日回收產品及退款，商戶表示該產品已被開封及使用。相關產品已暫時下架，並正向商戶索取貨源證明，確保商戶出售的產品符合法規要求。