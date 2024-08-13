日本地震｜如常出發港人：已預備好氣象資訊App、大使館求助熱線

適逢暑假旺季，不少港人都選擇外遊。日本宮崎縣東海上周四（8日）發生黎克特制7.1級地震，令當地氣象廳首度發出「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」訊息，警告日本東部太平洋南海海槽發生大地震的可能性增高，波及地區範圍廣泛至大阪、和歌山、三重、靜岡等地，更預計或會造成大量傷亡。不過氣象廳至今（13日）並未發現地殼異常。



而在香港機場，今日前往東京、大阪的航班如常，部分受訪市民表示都有擔心，但會如常出發，並為此準備好求助資訊，如氣象預測App、大使館熱線等，以至面對地震時的應對方法等。



日本發出「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」訊息，警告東部太平洋南海海槽發生大地震的可能性增高。在香港機場，前往東京、大阪的航班正常，有受訪市民稱會如常到日本旅遊，但亦準備好求助資訊。（郭梓謙攝)

出發到東京的李先生指有看到報道、日本當局曾預料南海海槽強烈地震的機率高達8 成，最壞情況可造成23萬人死亡，對此多少都會擔心安全，但暫時當地未算嚴陣以待；故如常出發。

他又為此下載了日本的氣象資訊應用程式，李先生向記者展示該程示，包括地震發生地點、各都縣震級以至避難所等資訊都有涵蓋。「有啲預警Apps，可能發生咩事都好，即刻有提醒彈出應變措施。」

前往東京的李先生（左）與袁小姐（右）表示，雖然目的地與受影響地區有距離，但仍然有擔心，已準備好當地氣象資訊應用程式、大使館熱線等以防萬一。（馬楚烽攝）

另外，他亦有記下中國駐日本大使館、香港入境處熱線等，「因為最驚都係有事返唔到嚟，所以留低啲電話做個保障。」

同行的袁小姐則說，二人有買旅遊保險，雖然沒有收到保險公司聯絡，但留意到新聞指，地震有機會不承保。雖然對地震略有擔心，惟她表示，今趟旅程目的地與大阪等地仍有距離，故沒有太大顧慮。

出發大阪港人：有留意求助資訊 當地有親友照應故繼續行程

與朋友選擇如常出發的蕭先生表示，今次旅程會到大阪、京都一帶遊玩兩星期，有留意到日本當局與本港的警示，但旅遊保險早前已買，所以決定繼續行程。

蕭先生與朋友選擇如常出發到大阪，他表示有擔心地震，但當地有親戚照應，自己亦有留意避難所，以及其他相關安全資訊。（馬楚烽攝）

他說，其實都有擔心地震，但當地有親戚照應，自己亦有留意避難所，以及其他相關資訊，包括求助熱線，以及地震時的安全須知等「有睇到（入境處熱線），Cap咗圖。」