僱主涉性騷擾遭索償18萬　女傭錄對話指僱主曾說：咁錫身唔好嚟做

女印傭聲稱兩年前遭到男僱主性騷擾，包括多次遊說她性交，經平機會控告男僱主違反《性別歧視條例》，索償逾18萬元，案件今（13日）在區域法院開審。庭上播放多段疑為印傭和僱主之間對話的錄音，其中一把男聲謂：「搵個好嘅工人姐姐同我結婚生個仔」、「工人就唔X得架咩？」和「谷鬼氣呀，咁錫身就唔好黎做囉」等。僱主否認他為該把男聲，亦否認向印傭提出性要求。他強調若需要性生活：「好容易，落荃灣有幾十個。」



原告印尼籍傭工，答辯人林銳生。林沒有律師代表，自行抗辯。

被告林銳生否認曾性騷擾女印傭，並稱若有性要，落荃灣有幾十個。(朱棨新攝)

沐浴後林走近並嗅其頭髮及身體

原告的入稟時指，她於2022年2月受僱並遷入林的住所，原告入住後頭3天的某一晚，她沐浴後，林突然走近並嗅她頭髮和身體，指她「好香」。林又多番向原告提出性交，原告並把相關對話錄音。

錄音有男聲說：咁錫身就唔女子嚟做

庭上播放多段錄音。其中一段有一把女聲說：「下次唔可以咁講，我有老公呀。」有男聲回應：「好多有老公都可以.....有好多人離婚㗎嘛。」男聲又指：「我冇仔嘛....搵個好嘅工人姐姐同我結婚生個仔。」男聲又稱：「話咗X你...工人就唔X得架咩？」、「睇到你個樣都靚」、「谷鬼氣呀，咁錫身就唔好嚟做囉。」

林否認是錄音中的男聲

林否認他是錄音中的男聲，指原告不斷播放錄音是「炒冷飯」，但「炒唔出石頭」和「石頭炸唔出油」。原告的代表大律師盤問林時指，林向原告提出性要求，要求原告配合，但遭拒。林否認，又稱若他需要性生活：「好容易，落荃灣有幾十個。」

案件編號：DCEO 4/2023