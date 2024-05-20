建行前韓裔女員工指遭上司性騷擾　表明拒受辱後被裁　入稟索償

曾於中國建設銀行(亞洲)交易銀行部工作的韓裔女員工，指稱任職時遭直屬上司、總經理兼部門主管黎敬倫7次性騷擾。女員工指，黎多番戳她的臀部和大腿，或摸她的面頰。黎亦曾經在進行視像會議時，在枱底伸手至她的裙子下方戳大腿。女員工因是新入職，起初不敢反抗，至最後一次被性騷擾時，不堪受辱表明：「Don’t Touch Me」(不要摸我)。黎當時若無其事，但女員工之後便被指派處理瑣碎工作。最終銀行以「銷售表現欠佳」為由，把她解僱。女員工入稟區域法院，控告黎敬倫違反《性別歧視條例》，向對方索償和要求書面道歉。



原告為建設銀行一名前女員工；答辯人為黎敬倫，他於2023年2月至6月中為原告的直屬上司。

曾於中國建設銀行(亞洲)交易銀行部工作的韓裔女員工，指稱任職時遭直屬上司黎敬倫多番性騷擾，入稟區域法院控告黎違反《性別歧視條例》。

入稟狀指，原告7次遭黎性騷亂。首次事件發生於2023年3月中，原告和黎到金鐘開會後步行返回辦公室。期間，黎大約每隔2分鐘便用手指戳原告的臀部數下。因原告當時是新入職員工，黎又是她上司，故不敢出言反抗。另於3月至4月間，黎曾數度以教導工作為由叫原告到其辦公室，要求她坐在其身旁後，多次觸碰原告的手臂及面頰。

原告指進行視像會議時 上司伸手至她的裙子下方 戳其大腿

同年4月初，兩人到中環交易廣場開會，途中黎用手掌觸摸原告的臂部。當原告回頭望向黎時，對方則對他報以微笑。會議完畢後，黎若無其事地問及原告在周末有何計劃，原告回應安排了約會，希望黎聽到後會認為她有男友，從而停止其不當行為。兩人後來到韓國公幹，黎在的士上戳原告大腿數下，後來又在街上觸摸她的腰和臀部。此外，黎和原告曾在其辦公室和客戶進行視像會議，黎在枱底伸手至原告的裙子下方，戳其大腿。

最後一次事件則發生於6月初，兩人當時開會後返回辦公室途中，黎在升降機內緊貼站在原告身後，用手觸碰她的臂部一下。原告立即表示：「Don’t Touch Me」，黎當時裝作聽不見和無事發生。惟原告指，其職務原本是發展南韓市場，之後被指派負責銷售支援，並處理會議記錄、費用報價等瑣碎工作。

指稱因上司的不當行為 令原告出現胃炎、睡眠障礙等

及至8月7日，原告向黎查詢為何原定的韓國公幹不斷被推遲。黎則自言因工作繁忙，未能分神發展韓國市場，並稱指派客戶給原告非其職責，著原告若工作上有困難，或是時候考慮其他工作機會。約一星期後，原告收到通知人事部通知，她因「銷售表現欠佳」而遭終止合約。

入稟狀最後指，原告因黎的不當行為感到不安和驚恐，但作為來港工作的外國人，她除了向親友傾訴事件外，再無其他保護自己的方法。原告事後曾數度向公司反映事件，又曾向平機會作出投訴和報警。原告自言因黎的行為出現胃炎、睡眠障礙等問題，又有抑鬱症症狀須服藥。原告要求法庭頒令黎違反《性別歧視條例》，向其追討收入和聲譽損失、相關醫療費用等。此外，她要求黎作出書面道歉。

案件編號：DCEO7/2024