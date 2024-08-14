在醫院工作，同事工作繁重、壓力亦相當大，有時更會遇到工作間言語暴力、被投訴、或是身邊同事突然離世，加上人事或個人家庭問題等等緊急事故，偶爾或會影響一些同事的心理情緒和工作表現。



撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



基督教聯合醫院「聯心薈」時刻守護著同事，期望更多同事加入義工團隊，讓這份關愛文化薪火相傳。

有些人、有些事、有些感受，要宣之於口並不容易，但基督教聯合醫院一隊義工隊卻一直默默守護一班遇到困難的同事 —— 就是醫院12年前由同事組成的義工團隊「聯心薈」。「聯心薈」人人都是用自己的私人時間，去服侍那些因緊急事故而引發關懷需要的同事。若遇上困難個案，醫管局總辦事處轄下的「心靈綠洲」會有臨床心理專家支援，為相關員工提供專業和保密的心理輔導和服務。

最近一個周三中午，「聯心薈」邀請筆者出席頒獎禮，嘉許一班默默耕耘的義工同事。他們人數不算多，但有三位服務年期長達12年；其中一位竟是已經退休12年的精神專科病房經理苗護士，實在令我肅然起敬。當日演講廳內也坐着醫院各大小部門的同事，他們被鼓勵加入「聯心薈」義工團，好讓這份關愛文化薪火相傳。

在基督教聯合醫院義工團隊「聯心薈」服務了12年的苗護士，曾為無數有需要同事送上關懷。

同場的一位嘉賓是「心靈綠洲」的臨床心理專家。她那陽光的臉蛋和獨特的溫文語調，與我們分享如何品茶。我手中接來的一杯雜莓果茶，色澤透紅，果香撲鼻。當我凝望這杯茶時，杯中的水面隨著輕輕晃動，泛起了層層漣漪，微微蕩漾。每一絲波紋，就像工作裏的每一個瞬間，有時是歡笑，有時是淚水。而在水面下看似平靜的茶，卻隱藏著無數在醫院裏發生的故事。這茶杯裏的波動，仿佛讓我看見了同事之間的默契和合作。在忙碌的工作中，彼此努力交織，形成了一股力量，把茶的果味散發在空氣之中，讓人人都能感受到醫院裏那份關愛的芬芳。

當嘉賓繼續請我們安靜下來，留心茶的色香味時，茶面上的光影搖曳，瞬間又歸回平靜如同一面鏡子。在茶面之上出現一條條平行的光影，原來是演講廳天花板上光管所投射的倒影。雖然光管不常常被注意，但卻默默地照亮整個空間。「聯心薈」的義工同事們，就像天花板上的光管，時刻守護著同事，在他們心靈瞬間的漆黑中發亮發光。義工同事不一定引起大家注意，卻又是如此重要。

在這寧靜的茶境中，細細品味同事心靈富足的路上，有着「聯心薈」義工的足跡。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

