巴籍男教《可蘭經》掌摑穆斯林男童　男童視網膜脫落　囚15周

巴基斯坦籍男義工在一教育中心教導《可蘭經》時，疑多次掌摑一名未能背誦經文的13歲穆斯林男童，導致男童左眼視網膜脫落。巴籍漢早前承認一項襲擊傷人罪。男童父親寫信為被告求情，稱已原諒被告，並希望法庭能呼籲別讓孩子受語言或身體的暴力傷害。裁判官屈麗雯最後被告入獄15星期。



被告Khan Shahzad，35歲，無業，持「行街紙」的擔保書，被控於2023年8月5日，在香港北角英皇道1045號至1056號益發大廈地下，Madrassa Taleemul Furqan Islamic Union，非法及惡意傷害男童X。

巴籍被告KHAN Shahzad提堂時由警車押送至法院。(林靄怡攝)

巴籍被告KHAN Shahzad被捕時由警車押送至法院。(林靄怡攝)

男童父撰求情信稱願原諒被告

辯方大律師求情時指，醫療報告顯示男童現時情況穩定，又指事件因男童的眼鏡碎裂，其碎片造成其眼部的傷勢。男童父親亦為被告撰寫求情信，稱願意原諒被告，不需要被告的2萬港元賠償，又稱沒有任何補償可彌補事件對其兒子的傷害，並希望法庭能向公眾呼籲，任何孩子都不應遭受言語或身體上的暴力。

被告在控方改控較輕罪名才認罪

屈官指，被告是男童導師，男童家人對他有信任，才會把孩子託付給他，惟被告卻掌摑男童的面部，這屬人體脆弱的部份，並對男童造成嚴重傷害。被告之前一直不認罪，後來控方改控較輕罪名才認罪，故未能享全部刑期扣減，判他入獄15星期。

案件編號：ESCC1738/2023