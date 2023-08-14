虐兒｜13男童疑遭掌摑致視網膜脫落 仍未知術後能否恢復視力

近日，香港發生了一宗疑似虐兒事件。香港穆斯林委員會指接獲家屬投訴，一名有視力問題的13歲男童日前疑因未能背誦《可蘭經》經文，遭宗教學校的老師掌摑致，出現飛蚊症和左眼視網膜脫落，須即時接受手術。現時醫管局、警方等已介入事件，並正嚴肅跟進。



香港穆斯林委員會會長Adeel Malik引述家屬指，男童現時眼睛的痛楚持續（still in a lot of pain），但已較手術前紓緩，左眼術後被包上紗布，暫未知能否恢復視力，有待傷口復元、拆除紗布後，醫生進一步檢查才能確定其視力。而男童亦須於半年後，接受另一次手術。男童仍對事件感到懼怕（fear），相信是受到精神創傷（traumatised）。

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視網膜脫落嚴重可引致失明，即使手術成功男童的視力亦未知能否恢復正常，到底什麼是視網膜脫落？它的成因又是什麼？

什麼是視網膜脫落？

視網膜脫落是一種常見、嚴重並具致盲性的眼底疾病。視網膜是一片厚度不到0.5毫米的透明薄膜，是眼球壁的最內層，上面滿佈感光神經細胞。它負責接收和傳遞進入眼睛的光信號，以產生視覺，讓我們可以「看見」事物。

而視網膜脫落指的是視網膜的「感覺神經視網膜」和「視網膜色素上皮層」互相分離，導致視網膜的感光細胞無法得到足夠的血液和營養，同時新陳代謝產生的廢料也無法被運走。如果脫離狀態持續，眼睛將逐漸喪失視覺功能。

視網膜脫落４大成因

視網膜脫落可能是由於視網膜上的裂縫、裂孔或破損導致的，這使得眼內液體可以滲入視網膜下方的空間，造成視網膜與脈絡膜之間的分離。有幾種原因可能導致視網膜脫落，包括：

1. 眼部創傷：頭部或眼睛的嚴重外傷，如撞擊、挫傷或穿刺傷，可以導致視網膜脫落。



2. 高度近視：高度近視（近視度數過高）的人群更容易發生視網膜脫落，因為視網膜可能因眼球的形狀變化而變得脆弱。



3. 眼內疾病：一些眼內疾病，如視網膜裂縫、視網膜剝離症、視網膜色素上皮病變等，均有可能增加視網膜脫落的風險。



4. 年齡因素：隨著年齡的增長，眼睛組織的退化和變化可能增加視網膜脫落的風險。



視網膜脫落可能導致視力問題，包括視力模糊、視野缺失或暗影。嚴重的視網膜脫落可能導致永久性視力喪失，因此它通常被視為一個緊急的醫療情況。

視網膜脫落不等於「飛蚊症」？

很多時候「飛蚊症」都會伴隨著視網膜脫落而出現，因此人們很容易就會將兩種病症混淆。其實飛蚊症是指患者視野中出現小黑點、線條、斑點或浮動物體。

這些物體是眼球內部透明組織中的的凝膠物質或細小碎屑，它們在視網膜前部投射影子，當光線進入眼睛時，我們可以看到它們漂浮在視野中，年長人士及深度近視者容易出現此徵狀，但不一定是視網膜脫落的先兆。不過，如果飛蚊症患者眼前飛蚊或黑影突然增加，就有可能是視網膜裂孔或剝離的先兆。出現這種情況就必須盡快進行詳細的眼底檢查。

3類飛蚊症（按圖看清👇👇👇）

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降低視網膜脫落風險必做５件事

雖然無法完全預防視網膜脫落，但有些措施可以降低風險。以下是一些預防視網膜脫落的建議：

1. 定期眼睛檢查：定期接受眼睛檢查可以檢測眼部問題，包括可能導致視網膜脫落的疾病或破損。早期發現問題可以增加治療的成功率。



2. 適當管理眼部疾病：如果你已被診斷出有眼部疾病，如視網膜裂縫或視網膜剝離症，遵從醫生的建議並接受適當的治療，以減少進一步的風險。



3. 避免眼部創傷：注意保護眼睛，避免受到眼部創傷。這包括在進行高風險活動時佩戴適當的護目鏡或保護性眼鏡，並避免直接暴露於可能導致眼部損傷的危險環境中。



4. 控制近視度數：如果你有近視，定期檢查視力，使用適當的矯正方法（如眼鏡或隱形眼鏡），以控制度數並避免過度近視。



5. 健康生活方式：保持健康生活習慣，包括均衡飲食、適量運動、充足睡眠和避免吸煙。這有助於維持眼睛和全身的健康。



請注意，這些建議不能完全消除視網膜脫落的風險，但它們可以幫助降低患病的可能性。如果你有任何關於視網膜脫落的擔憂或疑問，建議咨詢眼科醫生以獲取專業建議。

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