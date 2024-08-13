OK便利店入口台灣小美黑糖珍奶雪糕樣本菌量超上限10倍　全數封存

食物環境衞生署食物安全中心今日（13日）公布，台灣進口「小美」黑糖珍奶雪糕三個樣本被檢出總含菌量超出法例上限，其中一個每克逹54萬個，超出冰凍甜點總含菌量上限10倍。產品由OK便利店有限公司主口，調查顯示受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，已全數封存，沒有流出市面。



台灣小美黑糖珍奶雪糕。（小美網頁圖片)

產品資料如下：

產品名稱：黑糖珍奶雪糕

品牌：小美

來源地：台灣

淨重：80克

此日期前最佳：2025年7月26日

進口商：OK便利店有限公司

三個樣本總含菌量超標26%至980%

任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於5萬個細菌。食物安全中心表示，透過恆常食物監察計劃，在進口層面抽取上述冰凍甜點的樣本進行檢測。結果顯示，三個樣本的總含菌量分別為每克6.3萬個、每克8.2萬個和每克54萬個，分別超出法例上限26%、64%及980%(9.8倍)。

發言人表示，中心已知會涉事進口商上述違規事項。調查顯示受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，已全數封存，沒有流出市面。中心會暫時撤銷較早前簽發予有關進口商銷售該款產品的批准。

總含菌量超準代表衞生情況欠理想

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於5萬個細菌。違例者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。