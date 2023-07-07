7日不換枕頭套菌量比廁板多1.7萬倍！專家：細菌恐引肺炎、腦膜炎

平日大家多久換一次枕頭套呢？不少女生都會認為更換枕頭套是一件麻煩的事，換後又要清洗又要曬乾。美國曾經有研究指出，7天不更換枕頭套就會滋生驚人細菌數量，而且積聚的細菌比廁所板多1.7萬倍，嚴重的話有機會引致休克及腦膜炎，大家絕對不能忽視更換枕頭套的重要性。



7日不換枕頭套 細菌含量比廁板多1.7萬倍

據外媒報導指，美國寢具公司AmeriSleep早前發佈了一項研究，該研究採集未清洗的枕頭套樣本，在顯微鏡下觀察一星期枕頭套的細菌變化，發現枕頭套上的死皮細胞、唾液，以及肉眼看不到的細菌，其含量竟比廁所蓋多出17000倍。

（TikTok@simonandbee）

除了觀察細菌的變化，寢具公司AmeriSleep曾進行了4星期的實驗，每周採取3名受試者未洗的枕頭套，實驗結果發現未洗的枕頭套上每平方英寸的細菌數量竟高達300萬到500萬個，包括桿菌和革蘭氏陽性球菌。

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皮膚科博士揭引10大健康問題 不換枕頭套恐致肺炎

美國康奈爾大學威爾醫學院皮膚科博士Hadley King解釋，枕頭套每天都會被5000萬個皮屑、汗液、化妝品、頭髮等污染，而這些都是塵蟎的食物，從而吸引塵蟎於寢具上繁殖，導致細菌及病毒滋生。同時，有可能引致10大健康問題，包括皮膚感染、蜂窩性組織炎、眼部感染、心內膜炎、菌血症、敗血症、肺炎、腦膜炎及肌肉骨骼感染。

皮膚科博士揭引10大健康問題 不換枕頭套恐致肺炎（unsplash.）

對此博士建議大家每星期至少更換及清洗2次枕頭套，養成定期清洗寢具的習慣，有效避免細菌及病毒滋生，同時降低皮膚感染及損害健康的風險。

4個方法減少細菌滋生 睡前1習慣成關鍵

另外，台灣毒理學專家招名威教授曾於個人專頁指出，一個枕頭平均可滋生多達16種黴菌及塵蟎，若枕頭出現髒污、黃斑，相對容易引致皮膚敏感及生暗瘡的問題，並列出4大方法有效減少塵蟎滋生。

4個方法減少細菌滋生 睡前1習慣成關鍵（getty image）

1. 頭髮一定要吹乾

教授表示長頭髮的女生一定要注意，若果沒有吹乾頭髮的話，濕氣直接留在枕頭上，又濕又暖的環境最容易滋生細菌及病毒。

2. 枕頭出現泛黃 切記注意清潔

當見到枕頭出現泛黃的話，必須要注意清潔；其一可以用水清洗，可按照枕頭上標籤去進行清潔，其二則可以套上枕頭套，這樣可避免頭皮直接接觸到枕心，減少頭皮屑或是口水、眼淚附著在枕頭上。

3. 忌起床整理床鋪

由於人在睡覺時會流汗，其有機會讓床鋪的濕度增加，若一起床整理床鋪的話，反而會將濕氣覆蓋在裡面，加上不常清理被單，床上的塵滿存活密度增高。

4. 定期曬棉被

除了清洗外，教授建議每星期把棉被、床罩、枕頭曬太陽一次，至少半小時以上，不然就用烘乾機烘一烘，從而達到高溫殺菌的功效。