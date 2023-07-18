消委會│DAISO嬰兒濕紙巾菌量超標近500倍　阿信屋等2樣本含致敏物

疫情後市民加重注意衞生，濕紙巾常跟身。消費者委員會測試市面20款較常見個人護理濕紙巾，結果發現DAISO一款專供嬰兒抹嘴及清潔雙手的濕紙巾、DAISO Baby Wipes for Hands and Mouth，細菌菌落總數超出內地《一次性使用衞生用品衞生標準》上限近500倍。消委會指，結果反映樣本開封前或已經受到微生物污染，而使用含過量細菌的濕紙巾清潔面部、眼睛、嘴巴、私密部位等，或引致結膜炎、腸胃炎或喉嚨紅腫、發燒等症狀，尤其如果用家為抵抗力較弱的嬰幼兒及長者，風險較高。



消委會亦發現，759阿信屋的家庭裝濕紙巾（香港名勝）以及nepia的WET PLUS，分別驗出可致敏化學物及防腐劑，或會刺激皮膚皮膚，尤其嬰幼兒及長者的皮膚較敏感，如長期使用，或較易引發過敏反應。



另外，測試亦檢驗了濕紙巾含水量發現，全部樣本的含水量均高於內地標準的最低要求，當中思詩樂嬰兒濕潔淨棉（120包）含水量最高，含水倍率達到6.1倍。



DAISO一款專供嬰兒抹嘴及清潔雙手的濕紙巾（產品名稱：Baby Wipes for Hands and Mouth），其細菌菌落總數超出內地標準近500倍，反映樣本在開封前，或已經受到微生物污染。（馬煒傑攝）

消委會測試了20款較常見的個人護理濕紙巾樣本，用途以清潔身體為主，全部均沒有聲稱具消毒效能，部份樣本包裝標示「純水」、「手口專用」等字眼，大部份聲稱適合用於嬰幼兒。消委會指，20款樣本中，每張濕紙巾售價介乎0.12元至0.8元不等，相差逾五倍半。

DAISO樣本超標近500倍 消委會：開封前可能已受微生物污染

是次測試結果發現，雖然全部樣本均沒有驗出大腸菌群、綠膿杆菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌及任何真菌，然而，DAISO的Baby Wipes for Hands and Mouth，其驗出的細菌菌落總數高達100,000cfu/g，超出內地《一次性使用衞生用品衞生標準》所列上限（200cfu/g）近500倍，反映樣本在開封前，可能已經受到微生物污染。

消委會指，雖然並非所有細菌都可引致傳染病，但使用含菌量過高的濕紙巾清潔面部、眼睛、嘴巴、私密部位等，仍可能出現細菌感染，導致結膜炎、腸胃炎或喉嚨紅腫、發燒等症狀，尤其若用家為抵抗力較弱的嬰幼兒及長者，其風險會較高。

759阿信屋樣本驗出可致敏防腐劑已停售

另外，消委會於兩款分別檢出可致敏化學物及防腐劑。其中759阿信屋的家庭裝濕紙巾（香港名勝）驗出0.0015%游離甲醛，該物質接觸皮膚後，可能會刺激皮膚、眼睛及引起炎症等。消委會指，游離甲醛一般是從添加的防腐劑釋出，根據歐盟《化妝品條例》，如產品釋出逾0.001%的游離甲醛，便須於包裝上標示「釋出甲醛」，惟涉事濕紙巾未有標示。就此，759阿信屋表示，已停售該產品。

nepia檢出兩種可致敏化學物但低於歐盟上限

nepia的WET PLUS則驗出兩種對羥基苯甲酸酯，包括0.039%對羥基苯甲酸甲酯，及0.021%對羥基苯甲酸乙酯，惟總含量並未有超出歐盟0.8%的上限。消委會指，對羥基苯甲酸酯的防腐效能高且成本較低，常被添加入個人護理產品及化妝品，惟少數人士或會對其產生過敏反應，引致皮膚發炎；甚至有海外研究提出，其特性與雌激素相似，可能會干擾內分泌系統。Nepia的代理商稱，相關含量於安全範圍，並正與廠商研究於包括加上中文成份標籤。

萬寧的嬰兒柔濕巾—初生嬰兒適用（3包裝），其所含溶液的酸鹼值為3.2，低於內地《濕巾標準》的下限（酸鹼值3.5－8.5）。消委會指，過酸的溶液一般會刺激皮膚，容易引起痕癢。（馬煒傑攝）

萬寧初生嬰兒濕紙巾過酸

另外，測試又發現，萬寧的嬰兒柔濕巾—初生嬰兒適用（3包裝），其所含溶液的酸鹼值為3.2，低於內地《濕巾標準》的下限（酸鹼值3.5－8.5）。消委會指，過酸的溶液一般會刺激皮膚，容易引起痕癢。萬寧表示，生產商指其產品的防腐劑於酸鹼值3至4的效能最理想，而且經歐盟安全評估下，認為產品於正常情況下使用，都不會構成嚴重健康風險。

消委會建議，使用濕紙巾時，要留意在開封後，要避免存放太久，雖然大部份產品有可重複使用的貼紙作封口，但密封程度未必可以完全隔絕細菌入侵，或會造成衞生問題。另外，每次抽取後應妥善將開口封好，確保貼紙四周緊貼包裝，以減少細菌污染未用的濕紙巾，並可減慢水份蒸發。

專家：換尿片時可用棉花加溫水代替濕紙巾

另外，專家建議為嬰幼兒及長者更換尿片時，可使用紗布或純棉花加溫水，代替濕紙巾擦拭，以減少接觸過多化學添加物；若無法用水清洗，亦應盡量避免用濕紙巾接觸黏膜部位，例如會陰部及肛門口等。