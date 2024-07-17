廖孖記腐乳含菌量超標12倍 稱與製作過程無關？教授3招辨有冇變質

廖孖記腐乳被驗出含菌量超標12倍，被指令回收及停售，負責人曾解釋他們的製作過程嚴謹，相信應是存放方法不當才引致含菌量飆升。腐乳這種發酵食物，擁有一種強烈的味道，有什麼方法可以辨別它是否變質？怎樣才是正確的儲存方法？



廖孖記衛生腐乳王 被驗出每克含130萬蠟樣芽孢桿菌

百年老字號廖孖記，繼早前（4日）西營盤零售點的抽取樣本檢出過量的蠟樣芽孢桿菌（每克含13萬個）後，食安中心昨日（16日）再公布，油麻地廖孖記的「廖孖記衛生腐乳王」樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，超標12倍，被指令回收及停售，市民亦應停止食用該批次產品。

受影響批次產品是廖孖記衛生腐乳王，此日期前最佳：2025年8月7日 （網上圖片）

受影響批次產品：

產品名稱：廖孖記衛生腐乳王

來源地：香港

淨重：255克

此日期前最佳：2025年8月7日

生產商：廖孖記有限公司



市民可於辦公時間致電熱線2730 2968，查詢有關產品回收事宜

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廖孖記負責人稱與製作過程無關

廖孖記負責人廖太早前曾上TVB節目《東張西望》申訴，認為自開店以來，由老爺開始一直嚴謹監督貨品、控制品質，聲譽良好，沒料到會發生今次事件。由於蠟樣芽孢桿菌在高溫環境下會令含量增加，可能是零售商存放不當，才令該樣本含菌量飆升。而另一次在佐敦本店抽取樣本只有1萬，並沒超標。可惜，昨天公布的樣本卻含130萬個蠟樣芽孢出桿菌，超標12倍。

按圖看廖孖記負責人廖太早前曾上TVB節目《東張西望》申訴：

攝取過量蠟樣芽孢桿菌 可致屙嘔腸胃不適

食安中心指，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

如何分辨變質腐乳？

腐乳，由豆腐加工發酵而成，又名豆腐乳。傳統製作方法，會用板豆腐加鹽，經重壓、脱去後，與麴菌、毛黴菌、米酒、香辛料、紅麴或水果等，按不同品牌配方材料混合發酵。造就出各出品的不同風味。台灣海洋大學食品科學系陳建利助理教授曾發表文章，提出如何選購腐乳，避免進食變質產品。

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腐乳間的醬汁應該澄清，沒有混濁模糊，可見腐乳塊，代表品質沒有變壞。（TVB《東張西望》YouTube截圖）

腐乳選購3步驟

1 聞：打開蓋先聞一聞，應是自然豆香與調味料的香氣，而不是酸敗的餿臭味。



2 看：腐乳間的醬汁必須澄清，可看見腐乳塊，而非混濁模糊，表面亦不能有發霉或菌膜。



3 檢查：每塊腐乳之間不能有沾黏、發霉的現象，若有的話代表已經腐敗，不能吃了。



腐乳開封後需冷藏。（資料圖片）

腐乳保存貼士 開封後需冷藏

1 腐乳的鹽分高、水的活性低，未開封時可在室溫下長期存放。

2 宜放陰涼處，避免陽光直接照射。

3 開封後，務必冷藏保存，並且盡快食完，確保安全。

4 每次應用乾淨衞生的器具取出腐乳，取出後應立即封蓋。

腐乳除了可配麵包，還有很多美味做法，不妨參考以下食譜



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