東張何太｜與何伯住酒店只回公屋煮飯洗衫　何太仍可能違例被收樓

《東張西望》受訪者「何伯何太」事件，連續多個月引起全城關注。何太被揭「公屋藏夫」後，因沒有辦理將配偶何伯加入房屋署戶籍，房屋署已發信通知，要求盡快辦理加名手續，否則會終止租約。何太近日在直播中表示，帶着無家可歸的何伯入住酒店「度蜜月」，更在直播中控訴遭到房署「迫害」時，自爆已搬離單位，只偶爾返回家中煮飯、洗衫及執行李。



根據房委會網頁資料，只要「逾3個月非經常持續居於單位」便屬於違反租約，若情況嚴重可不予警告，直接終止租約，並於5年內不能重新申請公屋。換言之，何太與何伯搬出公屋，可能又涉及違反濫用公屋的條款，未能保住公屋單位。



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何太「公屋藏夫」須為何伯辦理加名手續並通過資產審查

何太日前在直播中，指控房署「加害」夫婦二人，「從嗰日開始我老公已經冇再喺嗰度住，點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？」根據房委會的規定，若公屋住戶持續接受非認可人居住，則違反相關租約條款，署方會考慮發出「遷出通知書」終止租約。因此何伯若要長居在何太的單位，即使二人是合法夫婦，仍要向房署提供資料辦理加名手續，並必須通過入息及資產審查。

惟何太截至今仍未向房署申請加名，反而帶着無家可歸的何伯搬到酒店住。她在直播中更自爆已搬離單位，只偶爾返回家中煮飯及洗衫，更安慰自己到酒店與何伯「度蜜月」。

房委會於8月9日發信要求何伯搬走，否則將發出搬遷通知書，最終他們連日來選擇入住酒店。（直播片段）

濫用公屋租戶於5年內不能再重新申請

翻查房委會網頁資料，由去年12月1日起，已實行加強打擊濫用公屋措施，其中便包括︰若租戶丟空或非經常持續居住於單位，只要達到3個月，將被視為濫用公屋；若情況嚴重可不予警告，直接終止租約。而因違規被終止租約者，將於5年內不能重新申請公屋。

何太稱「偶爾返回家中煮飯及洗衫」，或跌入「非經常持續居住於單位達3個月」條款，一樣違反公屋租住條款而被收樓。至於申請將何伯加戶籍一樣有困難，因何伯一直向子女追討在聯名戶口被提早的450萬元，其資產淨值會比二人家庭上限198萬元超標逾一倍，一定不符住公屋條件，除非何伯放棄這筆金額。