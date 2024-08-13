東張何太｜公屋供無戶籍何伯入住　房署證發信要求申加名否則收樓

《東張西望》受訪者「何伯何太」事件備受不少人關注，住在公屋的她，婚後准許無戶籍的七旬丈夫何伯居住，遭報報違反公屋租約條款。何太日前在直播表示，上星期五起已沒有在她名下的公屋單位居住，只是會回去煮飯食、洗衫、執行李等等。何太又指控房署「加害」夫婦二人指，「從嗰日開始我老公已經冇再喺嗰度住，點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？」



房屋署今回覆查詢表示，曾多次提醒承租人必須盡快辦理加名手續，否則會根據租約條款採取行動，向承租人發出「遷出通知書」終止租約，已發信通知有關要求，但直至現時並未收到該住戶的加名申請。



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何太何伯稱要見何永賢局長控訴房署「加害」二人

備受不少人關注的「何伯何太」，被網民質疑涉嫌濫用公屋，房屋署更多次不點名回應指會調查事件。何太日前則在直播表示，上星期五起（9日）已沒有居住於其公屋單位，又稱只回去煮飯食、洗衫、執行李等等。她控訴房署「加害」夫婦二人，稱要與房屋局局長何永賢交涉。

因何太的公屋單位無何伯名，所以上周五房署發信要求何伯搬走，否則將發出搬遷通知書，因此連日來何伯、何太都要住酒店，在酒店開直播。（直播片段）

打擊署長羅淑佩上周表明正嚴肅調查何太個案

積極打擊濫用公屋的房屋署署長羅淑佩，上周接受《香港01》專訪時就曾交代，正嚴肅調查何太個案，又表明「報道、留言，甚至主人翁自己去講，可能為咗流量，講一啲嘢出嚟未必完全係事實」，強調政府會按事實跟進個案，惟現階段未有資料提供。

羅淑佩接受《香港01》專訪，被問到「何生、何太」個案的調查進度，她曾交代指署方正跟進調個案，惟現階段未有資料提供。（資料圖片廖雁雄攝）

房委會：可申配偶加入戶籍 惟需審查入息及資產

房委會回應指，與租戶的租約訂明，公屋單位只能作為承租人及在租約登記名單所列之家屬居住之用。現行政策下，戶主可申請將配偶加入戶籍內，申請人須填妥增加戶籍申請書和入息及資產申報表，連同租約、證明文件（例如身份證、結婚證書等）及所需資料，交回所屬屋邨辦事處辦理。

如承租人持續讓非認可人士在公屋單位居住，違反有關租約條款規定，房委會會考慮向承租人發出「遷出通知書」終止租約。

署方不點名表示，就傳媒查詢的個案，房屋署曾多次提醒承租人如需要讓非戶籍家庭成員在公屋單位居住，必須盡快辦理加名手續，否則會根據租約條款採取行動，並已發信通知有關要求；但直至現時，房屋署並沒有收到該住戶的加名申請。