屠龍小隊案｜被告許湛榮指串謀形成前已退出　至仍未撤控屬不公義

「屠龍小隊」及另一激進派小隊串謀殺警案，審訊今（14日）在高等法院續。其中一名被告許湛榮的代表大律師指，許早在串謀形成前已退出行動，經歷試槍後拒絕再與同謀者兼好友吳智鴻再有交雜。辯方批評，控方針對許的證供空洞無物，至今仍未撤控屬不公義之舉，行為摧毀了許的人生，又稱「遲來公義唔係公義，但不過遲到好過無到」，籲陪審員能判其無罪。



許湛榮的代表大律師陳偉彥甫陳詞便指，即使接納所有控方證人的口供，案中針對許的證供依舊是空洞無物、薄如蟬翼，直指控方舉證失敗。

辯方續指，據認罪證人黃振強和彭軍壕的證供，串謀者吳智鴻於2019年12月3日，才在松記糖水首次向黃提及會於12月8日落實計劃。12月5日，吳將行動地圖傳送予黃，黃才與「屠龍」隊員開會談論如何配合吳，惟當時仍未知道計劃為何。12月8日凌晨，吳才在薔紅餐廳得知計劃內容，當時同場的只有吳、黃等人。故此，即使接納他們的證供，涉案計劃最早的形成時間應為12月3日，因為計劃的時、地、人直到當日才出現，而許當時並不在場。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

辯方指雖然許湛榮和吳智鴻為好友 不代表會支持吳的所有行為

至於控方指，吳等人在「721事件」後談及復仇，又於9月30日與金主「大舊」開會提及用槍和炸彈襲警，可見他們一早有殺警的思維。辯方直斥說法「荒天下之大謬」，指前者報仇的目標為白衣人；後者是談及10月1日的行動，且該行動最後煞停告終，串謀已完結。辯方強調，控方在案中有舉證責任，有責任交代串謀如何形成，但他們就此方面的說法模稜兩可、模糊其辭。

提及控方指許是吳一方的人，辯方反駁指吳和許雖是好友，但卻非吳「心入面個條蟲」，更不代表他會支持吳的所有行為。辯方著陪審員要獨立考慮許的證供，不要像控方如此「鬆散、求其」地將許「歸邊」。辯方又批評，控方舉證時刻意含糊其辭、魚目混珠，刻意指許屬於吳一方是「一竹篙打一船人」，目的是「寧枉勿縱」及「有殺錯無放過」。

辯方續指，案中自「西貢試槍」後再無證據指證許有參與大行動。即使彭作為吳「左右手」，他在庭上作供及錄取無損權益口供時，亦未指許是大行動參與者。

指許在西貢試槍後 刻意不想和吳智鴻再有交雜

再者，在吳於12月8日被捕後，群組有人向彭查詢誰不可以得知最新消息時，便首先排除了許。辯方質疑，若許是隊伍核心成員，又怎會不能知道最新消息，唯一原因便是許並非他們的一份子。辯方又提及，許當時曾在群組表示不相信吳有真槍。由此可見，許根本不相信其名校出身的好友和同學，真的會實行殺警行動。即使許後來在群組中表示「清嘢」，亦可能只是怕被吳牽連，屬人之常情。

辯方再指，許未參與12月3日後的任何行動，又質疑如果許是參與者，Telegram訊息又怎會完全未提及此人？辯方指出，有證據顯示吳於12月7日曾兩度致電許，惟吳兩度「Cut線」，原因是許在西貢試槍後刻意不想和吳再有交雜。辯方又指，警方在案發時緊緊追蹤吳的一舉一動，質疑許若為參與者，警方又怎會偏偏未能捕捉與吳影形不離的許之身影？

辯方另指，許於2020年1月8日才被捕，之後獲准保釋並可自由離港，案發後約1年3個月才被起訴。期間，許眼見好友被捕及面對嚴重罪行，也不曾離開香港，原因是他根本沒有參與串謀，並相信自己是無辜的。

指控方盲目起訴許 令他「坐住監等審訊」 浪費大好青春

辯方續指，控方心知肚明案中針對許證據有幾多斤兩，卻盲目起訴「明顯無辜」的許。辯方又指案中有多名串謀者未有被起訴，質疑控方是否因為他們已棄保潛逃，故對許「咬住唔放」。辯方另坦言不明白為何律政司仍未撤控，指控方如今是「將個波拋畀」陪審團，意圖「wash their hands of（撒手不管） 」。

辯方又指，許只是一名20多歲的年輕人，但卻要「坐住監等審訊」，屬浪費大好青春、不公義之事，斥控方的無理控告摧毀其人生。辯方續指，「遲來公義唔係公義」是法律界的金科玉律，惟「不過遲到好過無到」。辯方最後著陪審員思考許在涉案串謀中的崗位為何，稱若他們至今仍在思考此問題，則「你地心中嘅疑問已經俾咗答案」，應裁定許無罪。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023