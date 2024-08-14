疑售公院二手藥｜專家拆解︰HKTVmall像內地天貓　商家可直接發貨

網上討論區近日流傳，有消費者在網購平台HKTVmall購買一款瀉藥，但收到的貨品貼上公立醫院的藥物標籤，並附上病人的姓名，違反禁止出售公院藥物的相關法例。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑周二（13日）分析，HKTVMall相比百佳或惠康等超市，反而更像一個網上版商場，與亞馬遜、eBay或天貓等相近，因此各商家上架貨品後，可直接發貨寄往消費者，當中或存在不法之徒。「商家畀晒認證你，唔代表佢唔賣假嘢。」



方保僑建議HKTVmall報警調查，避免涉事商家及顧客各執一詞，若查證後確認問題出自商家，則根據商業合約追究責任及要求賠償。



有市民稱透過HKTVMall購買的藥物，附有公立醫院的病人標籤。（網上圖片）

方保僑︰HKTVmall非超市類商戶 與亞馬遜、eBay或天貓相近

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華日前在電台節目表示，參考過去倒賣公院藥物的個案，大部份藥物的包裝，已撕走附有藥物及病人名稱的標籤。他更形容情況實屬罕見，「咁大間電商平台就第一次發生。」

方保僑分析，HKTVmall並不像百佳及惠康超級市場，從供應商取得貨品後，再直接出售給消費者，反而更像一個網上版商場，與亞馬遜、eBay或天貓等相近。HKTVmall除了出售自家貨品外，也接受各商家上架，由商家直接發貨寄往消費者，即HKTVmall只涉及收款及客服等服務。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

網購平台難加強監管 設多重保障也防不勝防

被問到能否加強監管，方保僑認為HKTVmall已相當謹慎，例如為了防止不法之徒販賣點數卡詐騙，禁止相關虛擬貨幣交易；或在新冠疫情期間，要求口罩零售商出示測試認證才批准上架，避免出售劣質口罩。

但方保僑解釋，縱使網購平台制定多重保障，商家在取得認可後，依然能夠出售圖文不符的貨品，令人防不勝防。「商家畀晒認證你，唔代表佢唔賣假嘢。」

HKTVmall強調，非常重視產品質素及安全，若發現有商戶違規出售產品，會立即將該產品下架及向商戶罰款，對於嚴重個案更會與商戶終止合作關係。（資料圖片／李澤彤攝）

若網購平台親自驗貨 運輸時間及成本將大增

若HKTVmall親自運輸或驗貨，是否解決方法？方保僑表示，若商家先寄往HKTVmall的倉庫，再經檢驗後才發貨，則花費大量運輸時間，也增加倉庫的成本，消費者則可能承受更高昂的定價，以及等待更長時間。因此亞馬遜等網購平台，同樣是由商家直接發貨。

惟該事件在去年7月發生，至今尚未得知真相。方保僑建議HKTVmall報警調查，避免商家及顧客各執一詞，若查證後確認問題出自商家，則根據商業合約追究責任及要求賠償。

Carousell有用戶疑似違法出售處方藥物。（網頁截圖）

Carousell疑有用戶出售處方藥物

其實記者搜尋同是網購平台的Carousell，亦發現有用戶疑似違法出售處方藥物，涉及一款俗稱豬油膏的Altaderm Ointment Emulsifying Ointment，也是政府診所常見的濕疹藥物。方保僑估計，Carousell與HKTVmall的情況相同，因此發現處方藥物也不會奇怪。