運動員薪酬｜重劍港隊何瑋桁憶曾要兼職賺外快　為慳錢餐餐體院食

月領約7000元，生活能否從容？香港全職運動員最低薪酬只有7,130元，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜形容這筆錢如「零用錢」，又指運動員有獲得其他資源，如醫療、住宿等，稱運動員「無咩嘢要駛錢、應該可以能夠從容地做運動員」，說法掀起爭議。



今屆巴黎奧運的劍擊男子重劍港隊代表何瑋桁今早（14日）在電台節目指，中六畢業即成為全職運動員，當時確實覺得這筆錢是零用錢，但每當在考慮外出比賽時，就需要選擇一些鄰近地區或較重要的賽事才參與。



他又提到，跟體院很多全職運動員一樣，曾經要趁休息時間外出兼職，幫補生計，也試過為「死慳死抵」，每餐都留在體院用餐。對上調運動員薪酬的看法，他說：「如果有得加當然係最好，個個人都希望有好啲待遇。」



今屆巴黎奧運的劍擊男子重劍港隊代表何瑋桁。（資料圖片／葉詩敏攝）

低潮期險跌港前十排名 一度需自費外出比賽 靠家人資助

男子重劍港隊代表何瑋桁說，中四時已想成為全職運動員，至中六畢業即成為全職運動員，他憶述當時年紀輕，數千元薪酬於他而言：「當時真係覺得零用錢」，有時會用來買喜歡的物品，但每當在考慮外出比賽，就需要選擇一些鄰近地區或較重要的賽事才參與。

他又指，在東京奧運外圍賽失落奧運資格後，經歷過約兩年低潮期，排名一度險些跌出香港前十，令他不斷質疑自身能力，期間更曾因排名的問題，有九個月要自費外出比賽，當時要靠家人資助才能夠成行。

感特別好彩 家人支持毋須交家用 「有能力先比返」

何瑋桁現時是體院的甲級運動員，提到以往未達甲級運動員，給予父母家用的情況，他直言「我係特別好彩」，家人一直很支持他，「家人話唔使畀住，你努力咗先，有能力先比返。」

對上調運動員薪酬的看法，他說：「如果有得加當然係最好，個個人都希望有好啲待遇。」他續提到，體院有住宿、食物支援，以往為都試過為慳錢，每餐都留在體院用餐，「死慳死抵，唔出去食。」

但他也提到，跟體院很多全職運動員一樣，曾經要利用休息時間外出兼職，例如做教練「搵外快幫補」。

巴黎奧運：何瑋桁（右）在男子重劍32強（左）對山田優。（袁志浩攝）

冀世界排名攀升至前16名

回顧出戰巴黎奧運的經驗，他形容自己無壓力，對戰日本選手山田優時，「我喺下面衝上來，係睇下可唔可以畀到驚喜佢。」提到住在奧運選手村的經驗，他就說因屬於較早入住的人，村內可供選擇食物不多，且「唔係日日有飯食」，慶幸隨團營養師有帶電飯煲可以煲飯。

他都提到，最初入住，房間未有冷氣，加上房內的窗並非對流窗，當時有感覺到悶焗，「知道過一兩日會裝（冷氣），捱少少捱咗佢。」

何瑋桁表示，新的賽季即將開展，期望下一場賽事可打入16強，希望能在世界排名攀升至前16名。他也期望，與隊友一同出戰團體賽，稱這四年會集中不同賽事，提升實力，備戰下屆奧運。

杭州亞運：何瑋桁出戰男子重劍個人賽16強。（趙子晉攝）

何瑋桁。（資料圖片；趙子晉攝）