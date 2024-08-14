新學年港鐵學生乘車優惠明起申請 增手機八達通供選擇 加快手續
撰文：何瑞芬
出版：更新：
港鐵提醒一眾學生，「港鐵學生乘車優惠計劃」將於明日（15日）起接受新學年的申請，合資格學生經申請批准後可獲全年每程約半價港鐵車費優惠。港鐵指，今年除可繼續透過計劃網站或 MTR Mobile等申請外，今年推出「學生手機八達通」供選擇，學生申請成功後可在手機加入該電子八達通，不須等收取實體八達通，料可將申請手續縮短約一星期。
港鐵表示，自推出「港鐵學生乘車優惠計劃」網上申請平台後，廣受學生及學校歡迎，電子申請數目已超9成，今年會再簡化申請，推出「學生手機八達通」。
港鐵稱，今個學年起，符合資格的全日制學生可在電子化平台提交新申請時，直接選擇「學生手機八達通」，當學生收到八達通發出申請獲批電翻後，按指示在八達通App加入「學生手機八達通」，即可享學生優惠。
港鐵指，早前已有約7萬名受惠學生申請後，在取得學生八達通後自行轉換成手機八達通，今年開始可在網上申請時，便可直接以手機八達通申請，相信過程中可節省等候實體八達通時間，整個申請手續可縮短約一星期。
另外，港鐵推出全新學生推廣活動，明日起至10月31日新登記MTR Mobile並連結「學生身分」個人八達通賬戶，首兩個月搭港鐵每1元車費可賺取20 MTR分。
多啦A夢列車｜8.18停運 港鐵停泊輕鐵及東鐵列車任影【附詳情】港鐵東涌至欣澳10.26提早收車 料數千人影響 將安排免費接駁巴港鐵東涌延線路軌改道工程 東涌往來欣澳10.26晚提早11時許收車城際直通車取消｜張欣宇倡紅磡站建交通鐵路博物館 為港增新景點城際直通車結束｜運物局指高鐵覆蓋所有車站 將重規劃紅磡站口岸