新學年港鐵學生乘車優惠明起申請　增手機八達通供選擇　加快手續

港鐵提醒一眾學生，「港鐵學生乘車優惠計劃」將於明日（15日）起接受新學年的申請，合資格學生經申請批准後可獲全年每程約半價港鐵車費優惠。港鐵指，今年除可繼續透過計劃網站或 MTR Mobile等申請外，今年推出「學生手機八達通」供選擇，學生申請成功後可在手機加入該電子八達通，不須等收取實體八達通，料可將申請手續縮短約一星期。



港鐵提醒一眾學生，「港鐵學生乘車優惠計劃」將8月15日起接受新學年的申請。（資料圖片/林若勤攝）

港鐵表示，自推出「港鐵學生乘車優惠計劃」網上申請平台後，廣受學生及學校歡迎，電子申請數目已超9成，今年會再簡化申請，推出「學生手機八達通」。

港鐵稱，今個學年起，符合資格的全日制學生可在電子化平台提交新申請時，直接選擇「學生手機八達通」，當學生收到八達通發出申請獲批電翻後，按指示在八達通App加入「學生手機八達通」，即可享學生優惠。

港鐵指，早前已有約7萬名受惠學生申請後，在取得學生八達通後自行轉換成手機八達通，今年開始可在網上申請時，便可直接以手機八達通申請，相信過程中可節省等候實體八達通時間，整個申請手續可縮短約一星期。

另外，港鐵推出全新學生推廣活動，明日起至10月31日新登記MTR Mobile並連結「學生身分」個人八達通賬戶，首兩個月搭港鐵每1元車費可賺取20 MTR分。