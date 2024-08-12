多啦A夢列車｜8.18停運 港鐵停泊輕鐵及東鐵列車任影【附詳情】
撰文：何瑞芬
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「100% 多啦A夢 & Friends 巡迴特展」香港站免費展區昨日（11日）閉幕，港鐵4列多啦A夢主題列車也將於8月18日結束展示，港鐵稱當日會分別在輕鐵市中心站3號月台及沙田站1號月台分別展出輕鐵及東鐵綫主題列車，讓未「打卡」的市民把握最後機會。
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港鐵表示，4列多啦A夢主題列車將於8月18日與同乘客講再見，特意在當日展中輕鐵及東鐵綫列車，讓列車停泊給予乘客最後拍照留念機會。詳情如下：
輕鐵
時間：下午4時30分至8時30分
地點：輕鐵市中心站3號月台
東鐵綫
時間：下午2時至下午4時
地點：沙田站1號月台
連月來的多啦A夢「盛宴」即將結束，喜愛多啦A夢的市民，要把握最後機會與主題列車「打卡」，為屬於藍色貓型機器人的夏天，留下最後倩影。
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