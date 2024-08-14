體育要改革｜政府標準化全運會拔尖培訓　推動港傑出運動「入奧」

香港運動員在近兩屆奧運會屢創佳績，證明「香港運動員唔係垃圾」。惟目前困局是有為運動員遇上不為政府，因此體育政策要改革，才有望延續光輝，政府必須從「選才」及「覓財」作出改革。



前香港游泳代表方力申早前投訴游泳總會，拒絕其泳會成績達標的小泳手參加本地最主要的分齡游泳錦標賽，只有泳總屬會的成員才有資格參賽，揭示僵化制度可隨時埋沒另一位何詩蓓。各類運動組織有自己人財盤算，因此政府更需出手，為香港找另一個或更多的何詩蓓，不讓任何一個總會去抹煞另一個何詩蓓，政府必須主動去辦無篩選的選拔賽事，然後全力培養，如將全港運動會提升至達世界標準的選拔賽。



全世界運動項目成千上萬個，香港人當然不可能每項都出人才，當有傑出運動員出現，政府就需把握機會推動他們成「世一」。近年香港跳繩運動員成績斐然，港隊今年在亞洲錦標賽中，獎牌數目僅次於中國隊位列第二名，更有運動員在世界錦標賽奪項目金牌；舉辦世錦賽的國際跳繩聯盟在2023年成為亞洲奧林匹克理事會的臨時成員，即未來有望成為亞運會的項目。香港跳繩總會獲邀至巴黎奧運的城市運動公園表演，但總會申請加入港協暨奧委會至今仍未獲准通過，因而沒有資助。既然香港有此奪牌希望，作為有為政府應去推動成為亞運、甚至奧運項目，甚至有份制訂比賽標準，給跳繩運動員目標，而非閒着等人家發落。



【體育要改革．上——選才】

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被方力申炮轟的泳總，選拔制度不透明問題早有前科。早於2018年亞運會，前香港紀錄保持者郭家輝在100米蛙泳項目選拔賽游出最快時間，卻被泳總否決代表資格，由選拔成績排名第五的吳欣鍵擔任正選，最終吳在亞運100米蛙泳初賽出局。隨後傳媒揭發吳的父親吳旭光為泳總委員，與港協暨奧委會遴選委員會主席兼泳總會長王敏超，以及該屆亞運游泳代表隊領隊趙展鴻，屬泳會生意夥伴關係，不透明的選拔制度讓事件再添疑雲。

到今年，方力申也炮轟泳總制度不公，因方的泳會級別不夠高，泳總拒絕其成績達標的9歲泳手參加本地錦標賽，引起社會關注總會管治失當問題。最終泳總執委會召開特別會議，准許小泳手以個人身份參加分齡游泳錦標賽，又稱日後若有成績達標的競賽屬會泳手，可提交書面申請。但顯然沒有改變必須有泳總「豬嘜」的泳會才有直接參賽資格，其他都需個別申請。

2024年7月17日，方力申為其泳會的運動員爭取比賽機會，與泳總開會。連日爭議，方力申無公開9歲運動員的身份。（資料圖片 / 夏家朗攝）

國際奧委會《奧林匹克憲章》明文規定，各地奧委會轄下的體育總會必須維持自主運作，免受任何來自「包含但不限於政治、法律、宗教或經濟因素」的影響，違者或會導致喪失參加國際賽資格。不過顯然這只是針對極端情況，不能成為政府不去糾正體育總會弊端藉口。

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指，根據《基本法》第143條，「香港特別行政區政府自行制定體育政策。民間體育團體可依法繼續存在和發展」，即包括港協暨奧委會及轄下各體育總會等，均被定義為「民間團體」。雷雄德表示，部份早於上世紀50年代起，由熱愛運動的民間人士陸續組成，並以義工形式營運，惟隨著時代發展，當時的管理思維已不再與時並進，例如直至今日仍有總會採用紙張表格接受報名。

不過事實上體育總會財政上依頼政府撥款，港府也有間接管治體育總會，如2018年有非牟利泳會涉嫌向泳總取得公眾泳池泳線，以「一般收費」繳交租金後，開設的訓練班卻以公司戶口收費牟利，康文署為了釋除公眾疑慮，決定下半年暫停向泳總分配泳線，直至泳總及相關泳會提交解釋報告。同年港協因在兩年內接獲逾50宗有關空手道總會運動員及教練投訴，要求總會提交改善方案，惟港協最終認為方案未能提供公平公正的選拔制度，召開會員大會並大比數通過暫停總會的會員資格。

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港協暨奧運會於2020年組成「體育總會機構管治小組」，終在今年9月後有望作出交代。香港體育改革之路何去何從，目前仍只是一個問號。

針對泳總關注自己友問題，方力申與立法會議員何敬康聯合向泳總提出5項建議，其中便包括開放所有錦標賽的參賽門檻以發掘新血、減少殭屍屬會的數目等。其實二人的建議，「照辦煮碗」也可放在其他體育總會。

與其等各體育總會自我改革，政府更應主動出擊，利用每兩年的全港運動會，變成運動員選拔大賽。賽事加密至每年一度，採用世界級標準，獲獎的運動員有得選擇成為職員運動員，納入培訓計劃。

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一方面政府應主動去選才，另方面不可遺留現時存在的人才。近年香港跳繩運動員成績斐然，港隊今年在日本舉行的亞錦賽中，摘下26金34銀58銅的佳績，橫掃118面獎牌，僅次於中國隊位列第二名。現年14歲的王巧兒是跳繩界的明日之星，她由7歲起學習跳繩，去年在美國舉辦的世界錦標賽中，奪得30秒速度跳（16歲以下組別）的冠軍。

跳繩運動員兼教練張柏鴻過去奪獎無數，在2018年及2022年奪得世界跳繩錦標賽的男子個人冠軍。他分析指由於跳繩不限場地，初學者毋須斥巨資購買裝備，加上受惠於疫情期間限制體育處所，短片平台TikTok的廣泛傳播，近年在中小學和上班族間迅速普及。

香港跳繩總會更被邀請至巴黎奧運的城市運動公園表演，但總會申請加入港協暨奧委會至今，仍未獲准通過，因此按現行機制不獲發資助；跳繩目前也不是香港體育學院的資助項目。

跳繩作為新興運動已獲國際組織認可，舉辦世錦賽的國際跳繩聯盟，在2023年成為亞洲奧林匹克理事會的臨時成員，即未來有望成為亞運會的項目。

國家隊於巴黎奧運派出的滑板女將鄭好好，只有11歲之齡。（視覺中國）

滑板強國日本早在1980年代開始舉辦滑板錦標賽，因此當滑板上屆納入奧運項目後，日本馬上在4個賽事中取得3面金牌，反觀香港能否聯合其他地區，積極將共同的強項申請入亞運或奧運，成為未來的爭牌希望？

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德。（廖雁雄攝）

雷雄德指出，上屆東京奧運女子滑板冠軍得主僅13歲，今屆巴黎奧運國家隊派出的滑板選手鄭好好，更只得11歲之齡。惟體院「一刀切」分開成人及青少年兩個梯隊，假如年輕滑板運動員取得佳績，按現行機制只會計算在資助額較低的青少年隊，因此應按體育項目彈性調整資助。

由此可見，一旦跳繩項目能夠「入奧」，香港或有奪牌希望，政府應構思如何令其成事。作為有為政府，在政策上應去主辦遊說國際奧委會將此項運動加入，並同時主動舉辦國際跳繩國際賽事，一來讓香港運動員有機會累積比賽經驗，二來也爭取在此項目上有話唔權，參與制訂標標準。