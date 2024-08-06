何詩蓓奧運銅牌｜泳總王敏超回應「遺憾論」：中文翻譯英文有誤導

巴黎奧運香港游泳隊今早（6日）返港，奪得兩面銅牌的「香港女飛魚」何詩蓓隨隊。她回應早前香港游泳總會會長王敏超「遺憾論」，表示自己享受整個奧運，「過程比結果更加重要，所以我覺得只要我在過去三年訓練盡咗自己努力，喺過程中做到自己最好就無遺憾。」



王敏超今日接受《香港01》訪問時，表示完全同意何詩蓓今早說法，「大家盡力都盡力㗎啦，我哋都係想盡力、盡量推動游水。」他表示，當時的出發點並非批評，明白運動員已盡力，「點解要批評佢？佢已經盡咗力」，認為大家都希望其可以更上一層樓。



不過何詩蓓教練Tom Rushton早前指王敏超言論「令人有點失望及缺乏經驗」，他回應說「佢講乜，我冇comment」，批評《南華早報》報道由中文翻譯英文有誤導，目前仍在「追緊佢」要求有正式的進展（advance）。



香港游泳代表何詩蓓與泳隊成員8月6日返港。何詩蓓指，非常享受今屆奧運，對於能取得奬牌、為香港爭光是榮幸。（鄭子峰攝）

何詩蓓今早回應：喺過程中做到自己最好就無遺憾

早前泳總會長王敏超於港台節目接受訪問時，提到對何詩蓓的巴黎奧運奪銅感到開心，「少少遺憾佢係第三，好彩少少真有機會上前啲嘅名次置」，認為前三名泳手成績非常接近，指「第三可以講係開心，亦都當然有少少遺憾，爭啲就第二」。王在訪問中同時亦有讚揚何詩蓓發揮非常好，心態亦很正面。

何詩蓓的教練Tom Rushton上周六（3日）回應《南華早報》時，認為王敏超的言論是「令人有點失望及缺乏經驗（bit disappointing, and an inexperienced quote）」，他透露是何詩蓓將王敏超的言論傳給他看。

何詩蓓今早（6日）結束巴黎奧運賽事返港，回應王敏超的「遺憾論」，她表示自己享受整個奧運，「過程比結果更加重要，所以我覺得只要我在過去三年訓練盡咗自己努力，喺過程中做到自己最好就無遺憾。」

▼8月6日 何詩蓓與泳隊成員返港▼



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王敏超：鬼佬教練看唔正當鬼佬嘢 不評論

王敏超今日接受《香港01》訪問時表示，完全同意何詩蓓今早說法，「大家盡力都盡力㗎啦，我哋都係想盡力、盡量推動游水。」

問及對於何詩蓓的教練Tom Rushton對其言論令人有點失望，王回應說：「個教練鬼佬，鬼佬睇埋啲唔正當嘅鬼佬嘢呢，佢講乜，我冇comment。」他指自己當初用中文接受訪問，但《南華早報》則「亂咁譯」，目前自己與該報正在「砌緊」，認為報道有所誤導。

中國香港游泳總會會長王敏超早前在電台表示何詩蓓奪銅「有少少遺憾」惹來抨擊。（資料圖片/蘇煒然攝）

王敏超解釋遺憾在於「哎呀，爭啲（第一）」 出發點並非批評

問到是否有和何詩蓓解話，他就指自己未有與何詩蓓正式談及事情，「唔知佢係點樣得返嚟」，「而家最慘就係阿甲講畀阿乙，阿乙又講畀阿丙」，說法上因而有所差別，「有機會見到何詩蓓先囉，再同再佢傾下。」

他解釋當初是讚揚何詩蓓，遺憾在於「哎呀，爭啲」，指等於大家支持一個人時，輸的話「面口都唔係真係好」，認為大家要從一個更大的角度看此事，亦相信大家都很希望可以「再上一層樓，第二，第一最好、仲好」，有感有些報紙用以造文章。

他表示，當時不是遺憾何詩蓓取得第三，而是差少少取得第一，「我不嬲對所有運動員都係希望佢哋游得愈好，名次愈高愈好，但如果爭啲唔得，你都無計。」他重申出發點不是批評，「點解要批評佢？佢已經盡咗力」，慨嘆有時傳媒會造文章，「我個人都盡量唔會批評人。」

王指《南華早報》翻譯不太正確 已去信要求對方澄清

王形容《南華早報》報道的翻譯是「離哂譜」，傳達上不太正確，泳總已去信要求對方澄清事件，指對方回覆某程度有誤導，但因為已發布就沒有辦法。王表示未必接受其說法，「我哋仲追緊佢，我暫時唔用legal action（法律行動），暫時係between佢同我，因為我哋take legal action（採取法律行動）可能仲影響佢聲譽......既然咁樣掟出街，我哋都係要求佢、希望畀個正式嘅advance。」