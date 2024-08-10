江旻憓與「明日上司」譚志源同框　勉壓力轉動力　展金牌全場歡呼

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓明日（11日）正式加入香港賽馬會任公司事務部對外事務助理經理，而她今日（10日）下午出席青年發展高峰論壇，與未來上司、賽馬會公司事務執行總監譚志源同場出席，分享運動員克服困難、面對逆境的經歷等。江旻憓在此節專題論壇為第三位講者，當她拿出金牌展現，全場拍手歡呼，她提到巴黎奧運決賽賽事一度落後感到尷尬，「這不是我、我可以做得更好，比這更好」，最終獲得勝利。

與江及譚出席同一節論壇的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，發展體育十分重要，因社會當中體育有重要角色，又指運動使人積極、樂觀、微笑及有善意：「正正是講Vivian（江旻憓）。」



巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓8月10日下午出席青年發展高峰論壇，她表示現在是運動員、永遠都是運動員。（廖雁雄攝）

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓8月10日出席青年發展高峰論壇，當她拿出金牌展現，全場拍手歡呼。江旻憓發言寄語青少年，每個人都是特別、獨特及美麗，未來人生是充滿希望，也有很多事值得期待。（廖雁雄攝）

以英語發言的江旻憓稱開心能出席論壇，更榮幸代表香港，她指「大家都是冠軍」，又稱幸運及開心能成為一名運動員追夢，並得到認可，感激香港市民早起觀看其巴黎運比賽，又指奧運賽事雖然十分緊張，但會將緊張化成訓練，壓力越大訓練越多，指給予她信心盡力做到最好，就不會害怕。

江旻憓指，有教授曾要求運動員填寫價值觀清單，認為清單可確定自己重視之事，就可更容易做出艱難決定，減少迷茫。她指，感到迷茫無法決定是因為不夠了解自己，強調學習和傾聽不同觀點非常重要。

江旻憓又表示，她永遠都是運動員，以往曾有找不到目標的時候，疫情期間無比賽又須每日訓練，當時非常擔心染新冠會影響表現，「我覺得我好自私，只會顧我自己，只想要贏獎牌，我想了很多、反思很多，最終找到目標及意義，雖然我仍有好多熱情訓練，但我希望能回饋社會、幫助年輕人追夢，努力工作、享受每一日。」

譚志源稱年青人有三方面可回饋社會 包括入政府及如江旻憓般入馬會

談及年青人回饋社會，譚志源稱可有三方面，一方面是地區性支持體育盛事、幫助非政府組織做義工等，第二方面是效法江旻憓：「她加入了非常好的慈善團體、即是賽馬會，她明天便會上班，是回饋社會方法」；第三方面便是加入政府。

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓8月10日出席青年發展高峰論壇，當她拿出金牌展現，全場拍手歡呼。江旻憓發言寄語青少年，每個人都是特別、獨特及美麗，未來人生是充滿希望，也有很多事值得期待。（廖雁雄攝）

江旻憓2021年接受馬會刊物《駿步人生》訪問，主持是譚志源。（馬會相片）