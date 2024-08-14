疑售公院二手藥｜林哲玄稱可研立法禁轉售藥物　倡推動社區藥劑師

HKTV Mall有商戶被揭轉售公立醫院一款含有「乳果糖」（Lactulose）的藥物，令人關注公院藥物處方過量被轉售圖利。公院醫療衛生界立法會議員林哲玄接受《香港01》訪問認為，任何藥物都不應轉售，至於需否立法禁止轉售藥物，相信可作為藥物監管的其中一個方向，但需研究執行細節。他認為，事件反映社會對於處理剩餘藥物意識不足，短期可循減少派藥份量、增加回收藥物配套等入手。



立法會衞生事務委員會主席陳凱欣則認為「絕對不可以轉售公院藥物」，要研究堵塞漏洞。



醫療衛生界立法會議員林哲玄指，今次賣「二手藥」事件，反映社會對於處理多餘藥物意識不足。（資料圖片）

醫管局可研附例禁轉售「非毒藥」類

涉事的「乳果糖」藥物，非《藥劑業及毒藥規例》下的毒藥類藥物，毋須醫生處方或於藥劑師監督下銷售。醫管局追查後證實，藥物屬於曾入住香港佛教醫院的病人，令人關注公院藥物被轉售圖利的問題。

被問應否立法禁止轉售公立醫院藥物，林哲玄認為，基於儲存方法、安全性等問題，任何藥物都不應轉售，至於是否需要立法禁轉售藥物，相信可作為藥物監管的其中一個方向，細節亦要研究。

他說，「如果（涉及）Posion（毒藥）係執法問題，但如果係非毒藥類，特別指明醫管局藥物，醫管局可以研究《醫院管理局附例》係咪轉售派發藥物違法，但唔係即時處理到（問題）。」

涉事的HKTVmall強調，非常重視產品質素及安全，若發現有商戶違規出售產品，會立即將該產品下架及向商戶罰款，對於嚴重個案更會與商戶終止合作關係。（資料圖片／李澤彤攝）

江玉歡：政府有責任巡視監管網上銷售藥物情況

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣於電台節目表示，對事件感到「非常驚訝、不可接受，是匪夷所思」。她認為「絕對不可以轉售公院藥物」，要研究堵塞漏洞。

涉事的藥物為「非毒藥」類，可於任何任何零售店鋪銷售。陳凱欣認為，電子購物平台如HKTV Mall，有責保障貨物安全，包括清楚知道是由合法途徑得來。

立法會議員江玉歡則認為，「出售」定義較廣而網購盛行下，政府有責任多監管網上販售的藥物，「除咗話實體店舖去規管、巡查，其實有無去做返網上巡查都好緊要」，「差唔多去到市民睇到先揚出嚟，咁你要法例有咩用？」

有市民稱透過HKTVMall購買的藥物，附有公立醫院的病人標籤。（網上圖片）

倡推動社區藥劑師服務 助病人分配藥物減囤積

事件亦令人關注公立醫院向病人派發過多藥物，引致病人囤積藥物，林哲玄認為，正讓不法商人有機可乘，「講得盡啲就係『引人犯罪』，比咁多藥，大家都知值錢，（市民）我用唔晒點解唔拎去賣？」

他認為，若要即時解決問題，可從向病人減派藥物入手，另外，政府亦可推動發展社區藥劑師服務。他指，病人獲處方多種藥物後，「可能食落先知有問題」，但是新症覆診需時輪候，未必清楚應否繼續服用，社區藥劑師可為病人選出更準確藥物，減少藥物囤積、甚至轉售情況。

建立藥物收系統 政府應設配套、多宣傳

林哲玄提倡社區回收過期或剩餘藥物，建立一套妥善處理的系統，「其實呢個只係香港無，外國好多唔同地方都有。」

不過，他指，雖然坊間有推動藥物回收服務，但政府旗下包括衞生署、公立醫院、社區都沒有配套，未見有意推動此類服務，也欠缺宣傳囤藥的嚴重。「其實要教育市民知道個危險性，唔覺意畀咗小朋友當糖食，係有可能食死佢。」

他認為，除要教育宣傳外，亦要有誘因讓藥房跟隨，「因為依家我（藥房）啲藥用唔晒，已經蝕本，仲要規定比回收商，其實有另一筆開支」他提議，醫管局每日處理大量病人、藥物，可考慮協助藥房免費回收。

翻查香港藥劑業及毒藥管理局的已註冊藥劑製品，今次涉及的貨品被列為「非毒藥」（Not A Poison），自1989年已登記，即可於可在藥房（獲授權毒藥銷售商）、藥行（列載毒藥銷售商）或其他沒有牌照的處所購買。（香港藥劑業及毒藥管理局截圖）

至於有意見建議醫管局藥房應研究分開取藥數次，林哲玄認為，部分病人有機會要到多個專科覆診，變相會加重病人出入醫院次數；若是需要家人陪同的長者，就更難遷就時間。另一邊廂，現時藥房工作量大，相比三數次派藥，一次性派藥更加省時合理，但同意短期內，可折衷減少每次派發份量。

至於疫情期間，當局轉介病人到社區藥房取藥、甚至進一步拓展至買藥的做法，林哲玄認為涉及複雜利益關係，「啲錢點樣分？當政府畀、醫管局買定市民買？」但他認為當局仍可參考，「依家暫時十劃未有一撇，但有得傾」。