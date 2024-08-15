健康心靈先導計劃｜3區即日推免費精神健康評估　康健站地點一覽

健康心靈先導計劃即日（15日）起在屯門地區康健中心、油尖旺地區康健站和東區地區康健站試行，為市民提供免費的精神健康初步評估。



當局指，上述地區康健中心／康健站會有已接受培訓職員，為18歲或以上的會員作健康風險評估時，並同步進行初步情緒問卷評估、和廣泛性焦慮症量表，再根據評估結果，按指引將有精神健康需要的會員，轉介至合作伙伴新生精神康復會或香港心聆，由該些機構內曾接受精神健康培訓的專業人員跟進。



健康心靈先導計劃由即日（15日）起，在屯門地區康健中心、油尖旺地區康健站和東區地區康健站試行，為市民提供免費的精神健康初步評估。（網站截圖）

政府於2023年的《施政報告》提出於三個地區康健中心推出先導計劃，與社區機構合作為市民提供精神健康評估，以及早跟進和轉介高風險的個案，協助有精神健康需要的人士。

政府今日宣布推出「健康心靈先導計劃」，由即日起，屯門地區康健中心、油尖旺地區康健站和東區地區康健站會率先試行，為市民提供免費的精神健康初步評估。

在上述的地區康健中心／康健站，會有已接受培訓的職員為18歲或以上的會員作健康風險評估時，並同步進行初步情緒問卷評估、和廣泛性焦慮症量表，了解會員有否與抑鬱和焦慮相關的情緒困擾風險。

健康心靈先導計劃服務流程。（網站截圖）

開放時間：

職員其後會根據評估結果，按指引將有精神健康需要的會員轉介至同區合作推行先導計劃的非政府機構，即新生精神康復會或香港心聆，由機構內曾接受精神健康培訓的專業人員（心理健康主任）跟進。

相關心的理健康主任會為個案進行情緒評估，並按需要向有輕度至中度焦慮或抑鬱症狀的個案提供實證為本的低密度心理治療，形式包括指導式自助治療和心理教育小組，以增強個案自行管理心理健康的能力。

高風險個案會獲轉介至精神健康綜合社區中心或接受跨專業支援服務

被評估為高風險的個案，則會獲轉介至精神健康綜合社區中心或獲安排接受社區內的跨專業支援服務，以期相關人士能獲取更全面和專業的照顧及支援。

南區地區康健中心。（資料圖片／廖雁雄攝）

當局也表示，現時地區康健中心／康健站已在進行健康風險評估時，已涵蓋基本的情緒困擾評估，亦有提供基層醫療的情緒健康服務，例如睡眠健康、精神紓緩訓練等。

黃大仙、南區和西貢目前已有類似服務

各地區康健中心／康健站也與地區內不同的服務夥伴協調，轉介有應對情緒困擾服務需要的會員到地區服務夥伴接受相關服務，其中黃大仙地區康健中心、南區地區康健中心和西貢地區康健站與賽馬會樂齡同行計劃協作，由計劃下的專隊為有精神健康需要的會員作跟進及支援。