精神健康｜林正財爆初中有自殘傾向　冀自身經歷令政策有「溫度」

學童精神健康備受社會關注，新任精神健康諮詢委員會主席林正財今日（20日）電台節目上「自爆」沮喪的童年經歷，作為新界錦田仔，家境貧窮，遠赴九龍塘名校返學，令他有自卑感，童年陰影帶來的噩夢纏擾到近年才有所紓緩，「成日發噩夢同學叫我上屋企，好大壓力好擔憂，諗要着咩褲」。他又稱當年有自殘傾向，不知「生存意義」，更一度變「飛仔」，其後加入教會體會到自己獲得尊重，情緒亦有所改善，因此冀望以自身經歷，在製訂精神健康政策時更有「溫度」。



林正財表示，冬季流感挑戰大，但毋須重推口罩令。（資料圖片／歐嘉樂攝）

看過《年少日記》自言有類似共通點 新界仔不知旺角在哪

林正財出席商台《在晴朗的一天出發》時指，早前看過電影《年少日記》，自言小時候都有類似共通點。他指小時候家住新界錦田，家境貧窮，形容「相當depress（沮喪）」，「新界仔出市區讀中學，全英文，語文各方面人生路不熟」，連同學下課說一起出旺角，他都不知道旺角在哪裏。他指，曾寄居胞姊在土瓜灣美景街美景樓單位，其後才獲編配到公共屋邨，「初中都係相當苦澀日子，諗返都難渡過」。

常發噩夢「同學叫我上屋企諗要着咩褲」

林正財又透露，求學時間中都有自殘傾向，內心感到好孤單，嘗試找人傾訴都失敗，他又稱以前經常發同一個噩夢，直至近年才減少，「同學叫我上屋企，好大壓力好擔憂，諗要着咩褲，覺得好有比較。」他稱初中時不敢讓同學知道家住錦田，「咁簡單嘅身份都唔夠膽講出嚟，抑壓係相當嚴重。」

林正財在九龍塘升讀英中，寄宿在姊姊的唐樓家中。（資料圖片/林正財提供）

不知「生命有咩意義」 一度變「飛仔」

林正財指，當年受情緒困擾，曾經問老師「生命有咩意義，點解要生存呢？」但老師無法解答，直至中四上半年，同學邀請他返教會才有所改變，他笑言，當時「變咗飛仔」，留一把長髮，穿彩虹色喇叭褲，褲腳有鬚，入到教會「個個都望住我」。

他指自從有信仰，便夠膽跟教友剖白家住錦田，豈料大家反應「嘩，好玩喎！」便每逢周六或日到錦田玩耍，「原來作為鄉下仔都好被尊重」。有家住市區的同學甚至邀請他入住，方便上便，寄居了兩年。