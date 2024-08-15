警司陸振中涉非禮襲擊　事主指被告沙頭角山寨王　被帶廁所無人理

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及危駕並襲擊同袍案續審，女事主X今（15日）在區域法院繼續接受辯方盤問，她被辯方質疑是否有反抗時情緒激動，並說：「被告作為警司.....在沙頭角可以話係山寨王，我只係一個好微細好微細既一粒塵……」她又嚎哭稱已盡力去保護自己，又指現場有5個人，他們見她被一個男人帶到廁所3次，都無人為意，X說：「那一刻感到好失望和好絕望。」又指當時有一人清醒，他是另一名總督察，但她指該總督察都讓被告帶走她。



女事主X下午作供時嘔吐不適，法官把案押後至明天。



被告陸振中案發時是沙頭角分區指揮官。(朱棨新攝)

女事主X形容被告陸振中是山頭角山寨王，她則只是很微細的塵。(王海圖攝)

事主X稱，當日在聯和墟晚飯共有5人，但他們見她一再被帶去廁所，都沒有為意。（資料圖片）

蔡督察曾提議協助扶X遭被告拒絕

辯方今早就X聲稱第二次在殘廁被迫口交的事作盤問，X稱她返回座位，伏在枱上，被告陸振中(43歲)再拍醒她，著她往廁所，她曾經揮手拒絕，最終遭被告帶往廁所。她指督察蔡文浩曾要求扶她，但遭被告拒絕。

X稱要回憶事件很痛苦亦無法向人講

X提及她曾拒絕被告要求去廁所時，情緒開始變得激動，謂：「被告作為警司.....在沙頭角可以話係山寨王，我只係一個好微細好微細既一粒塵，知唔知我係幾咁擔心、恐懼。」她一邊嚎哭，一邊稱：「我已經盡咗力去保護自己….我都係一個女仔嚟架，雖然我都係一個警察....我已經連續3日腦海係咁回憶，但事情仲未完結，我真係好辛苦，我可以同邊個講，我只係可以同我自己呀。」

X指現場有一總督察是清醒的

X又稱，案發時有5人在場，並說：「一個男性主動帶一個女性去廁所，唔是第一次、第二次，現場無人為意到，我果一刻好失望、好絶望。」又指當時有一人清醒，另外一個總督察，X說：「都由得佢帶我去。」

代表被告陸振中的大律師鄭明斌(右)問事主X，被告迫她口交時何不咬實棚牙。(朱棨新攝)

辯方問何不咬實棚牙

就第三次非禮事件，辯方問X如何張開嘴，她指當時軟弱無力，被告亦「夾硬塞入去」，正如一些強姦案，事主會陰部撕裂。辯方指X可以「咬實棚牙」，被告的陽具便不能推入她的口，X指被告高大，若她當時反抗，怕會被打死。

X說：佢係警司我有冇咁大勇氣反抗

X被問及此，情緒再次變得激動，指被告的行為胆大包天，又說：「佢係一個警司嚟，我有冇咁大勇氣反抗？」她又說，若有此勇氣，早於第一次事件後已報案，不要忍氣吞聲多時。但她強調，不欲再有其他受害人。

對被告的行為無一刻是情願

她續指，和時任男友拍拖多年，一直守身如玉，又說：「唔好話被告行為，我會接受呀，我係唔情願，我無一刻係情願，我唔知點算，我好辛苦呀。」由於X情緒波動，法官遂提早休庭。

被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X。及在同年7月15日，在粉嶺一鳴路牽晴間一樓停車場危險駕駛；襲擊X，令她造成身體傷害；及意圖導致男子督察蔡文浩受傷，和襲擊督察賴文顯。

案件編號：DCCC 137/2023