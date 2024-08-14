警司陸振中涉迫口交　辯方問女事主是否張開嘴　為何不咬被告下體

警司陸振中被指在殘廁內三度非禮女下屬，以及涉危險駕駛並襲擊同袍，案件今（14日）在區域法院續審，涉案女事主X開始接受辯方盤問。辯方問被告迫她口交時，X是否自行張開嘴巴，或陽具的力度足以「撩開你個口」。X指「我個嘴無線連住，夾硬質都會開到」， 又強調當時身體軟弱無力。辯方繼而問，為何她不咬被告的陽具，指「你咬落去，佢即時跪低」，X指當時不敢這樣做。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X。及在同年7月15日，在粉嶺一鳴路牽晴間一樓停車場危險駕駛；襲擊X，令她造成身體傷害；及意圖導致男子督察蔡文浩受傷，和襲擊督察賴文顯。

X在辯方盤問時指，在非禮事件前和被告只是上司和下屬關係，不算熟絡。她稱在工作時，被告曾要求和X單獨合照，兩人亦曾在午膳時一同跑步。她確認，被告在非禮事件前，沒有對她作出不妥當行為，也沒有對她毛手毛腳。

女事主X形容被告陸振中「份人好奇怪」，並認為其命令不合理，但屬合法，所以她會遵從。(資料圖片)

辯方問X如何張嘴 是否陽具的力度足以「撩開你個口」

她形容被告「份人好奇怪」，並舉例指他曾要求督察賴文顯把重物由地下搬上一樓，不許其他人協助。她又認為，被告的命令不合理但合法，所以她會遵從。被問及是否喜歡被告時，X指愛情方面一定不是，至於工作方面她則不懂得回答，但「正常都唔會有人鐘意上司」。

辯方繼而問及非禮事件，X指醉酒後感無力，遭被告拉入殘廁。被告先攬著她，再強吻，然後摸隔衣摸胸和下體。她指自己曾推開被告，但不果。被告又按著她的頭至下體位置，然後掏出陽具，迫她口交。辯方便問，是否X自己張開咀巴，或陽具的力度足以「撩開你個口」，X指被告按著她的頭，「放咗入去」。她庭上反問「(陽具)放入去，唔係口交係乜嘢？」。

辯方又問離開殘廁時，是否不想和被告一起離開，她則指當時感到「厭惡，但抑壓憤怒」，亦感到無助。

X指當時沒有考慮離開現場 但補充「你問我100次，相信我都係默默承受」

辯方續指，X有第一次慘痛經歷後，如何在第二次口交事件張開口，指不會因為嘴唇觸及陽具，便自動打開。辯方問X，她有否把嘴緊閉，X回應「我個嘴無線連住，夾硬質都會開到」，並強調當時軟弱無力。被問及為何不用手掩嘴，X回應各人反應不同。

辯方再追問，為何X不咬被告的陽具，指「你咬落去，佢即時跪低」，X回應指「我唔敢」、「我驚」，又稱「傷人架麻」。但她澄清，咬陽具會傷人並非當時的想法。

此外，辯方問及，X多次被非禮，是否想過離開現場。她指當時「無諗咁多，但你問我100次，相信我都係默默承受」，又指未曾試過此類事件，不懂得處理。

案件編號：DCCC 137/2023