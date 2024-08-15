港鐵上半年跨境客量增逾6成　北上潮致租金跌　鐵路展延續至明年

港鐵發布2024年中期業績，港鐵乘客量上半年錄逾9.5億人次，按年增加4.8%，但仍未恢復至疫情前水平，但東鐵綫過境服務上半年4650萬人次，按年大增65.6%；高鐵香港段錄1270萬客量，按年急增66.9%。港鐵指受北上消費潮及疫後零售業新常態影響，上半年商場平均租金錄跌幅。



另外，港鐵行政總裁金澤培指，紅磡站「站見」鐵路展大受歡迎，展期會延續至明年。



港鐵發布2024年中期業績，港鐵乘客量上半年錄逾9.5億人次，按年增加4.8%。（夏家朗攝）

港鐵行政總裁金澤培指正應政府要求研究白石角一帶土地發展潛力，包括加建白石角站的可行性，但據港鐵了解現時仍在研究中。（夏家朗攝）

東鐵綫過境服務上半年錄17億收入 按年增逾1倍

港鐵發布2024年中期業績，上半年股東應佔淨利潤60.44億元，按年增加44.7%。上半年本地總乘客量錄得超過9.5億人次，較去年同期增加4.1%，周日平均乘客量亦上升3.3%至558萬人次，但乘客量仍未回復至疫前水平。

據港鐵中期業績透露，上半年本地鐵路乘客量錄7.8億人次，按年微增1.3%；跨境服務則錄明顯增長，其中東鐵綫過境服務錄4650萬人次，按年大增65.6%，更帶來17億收入，按年增加101.7%；至於高鐵香港段也錄1270萬人次，增加66.9%。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，旗下物業平均租金較去年同期錄得跌幅。（夏家朗攝）

稱北上消費影響整個零售市場 「港鐵都不能避開」

港人北上消費潮影響蔓延至港鐵租務，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，旗下物業平均租金較去年同期錄得跌幅，因疫後零售市道與數年前變化大，包括出行率、商場營業時間、零售模式取向、及地域洗費等，強調北上消影響整個零售市場，「港鐵都不能避開呢一樣嘢。」

他表示，港鐵商場及社區設施多建於鐵路上蓋，瞄準當區居民，因此跌幅較輕微，仍要視乎新常態轉變，形容「暫時都樂觀」，相信下半年走勢與上半年及去年應無太大改變，已進入整固期。

政府及港鐵正研究在興建白石角站。（資料圖片/余俊亮攝）

尚研加建白石角站可行性

就東鐵綫加建白石角站，發展局表明無意在上蓋起物業，但計劃在周邊興建1萬個住宅單位。港鐵行政總裁金澤培指正應政府要求研究白石角一帶土地發展潛力，包括加建白石角站的可行性，但據港鐵了解現時仍在研究中。

紅磡「站見」鐵路展會延續至明年。（資料圖片）

票價會否調整 港鐵：未來投資千億建新鐵路 要審慎理財

問及上半年錄60億利潤，票價會否減？金澤培指未來要投資1,000億興建新鐵路，更新設備也需要幾百億元，故要審慎理財，強調票務是港鐵最重要的穩定收入來源，港鐵要有穩健財務提供資源維持優質服務，又指會不時推不同的票價優惠。

金澤培又提到，紅磡「站見」鐵路展推出以來大受歡迎，展期會延續至明年。港鐵稱正應政府要求研究紅磡站一帶、包括港鐵設施的土地用途，希望今年底可向政府交初步報告。