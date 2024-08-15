猴痘｜世衞列非洲傳播為國際衞生事件　衞生署籲高風險群組打疫苗

世界衞生組織宣布非洲猴痘爆發，可能在國際間進一步傳播，列為國際關注的突發公共衞生事件。衞生署今日（15日）公布，本港共錄得67宗猴痘個案，全部為男性病人，曾進行高風險的性行為。衞生署呼籲市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，而高風險目標群組人士亦應接種猴痘疫苗。衞生署已展開猴痘疫苗接種計劃，可有效應非洲流行的新型猴痘病毒株。



2024年7月19日，剛果民主共和國，圖為北基伍省（North Kivu）出現猴痘病例，尼拉貢戈地區（Nyiragongo）的治療中心為病人治療。（Reuters）

非洲爆猴痘疫情 今年暫錄2863宗個案

衞生署表示，非洲疾病控制和預防中心，於8月13日宣布將持續的猴痘疫情，列為非洲公共衞生緊急事件。過去數周，世衞非洲區域國家呈報的猴痘個案持續上升，涉及最少13個非洲國家，並在今年暫錄2,863宗個案，其中517宗個案死亡，主要由剛果民主共和國錄得。

鑑於猴痘病毒可由性接觸傳播，加上剛果東部和數個鄰近國家快速傳播，甚在可能在國際間進一步傳播，世衞在今日宣布將猴痘爆發，列為國際關注的突發公共衞生事件。

圖為2024年7月19日，剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）一名疑似感染猴痘的兒童，由醫護人員採集樣本檢驗。（Reuters）

剛果調查發現新型猴痘可人與人傳播

衞生署又指，剛果的調查確認，新型猴痘病毒株可於人與人之間傳播，部分個案沒有動物接觸歷史。而今年剛果的個案中，最受影響的年齡群組為兒童，39%的感染個案屬5歲以下。資料並顯示，猴痘在非洲的傳播模式較多樣化，包括不同形式的身體接觸、直接或間接的密切接觸、接觸動物等。

衞生署續指，香港自2022年6月起，已制定猴痘準備及應變計劃，同年9月出現首宗猴痘確診個案後，政府已啟動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，並實施相應的預防措施，包括加強監測、港口衞生措施、隔離和醫院準備工作。換言之，本港已設現行機制，確保可採取快速和跨部門措施，應對新發傳染病所帶來的威脅。

衞生署呼籲高風險群組人士接種猴痘疫苗。（資料相片）

2022年至今共錄得67宗猴痘個案 全部為男性

由2022年至昨日（14日），本港共錄得67宗猴痘個案，分別是54宗本地個案和13宗輸入個案。其中13宗在今年錄得，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，大部分個案涉及男男性接觸或雙性性接觸，並曾進行高風險的性行為，包括與陌生人發生性行為，或不安全性行為。

衞生署已發信通知全港醫生和醫院，呼籲他們留意呈報懷疑個案。衞生署會加強向到訪非洲的旅客，發布旅遊健康建議，並會加強預防猴痘的公眾教育，以及向相關社區持份者，包括少數族裔服務團體等，通知最新資訊。

衞生防護中心呼籲，高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。（Getty）

2022年10月至今接種逾1.6萬劑猴痘疫苗

衞生防護中心已在2022年10月，開始猴痘疫苗接種計劃，在自願形式下，為確診猴痘個案的接觸者及高暴露風險人士，安排接種第三代疫苗。由計劃開始至8月11日，已接種了逾16,700劑疫苗。

衞生防護中心並呼籲，高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會，或感染後出現較嚴重病徵的機會。中心指，猴痘疫苗能有效應對現時在剛果流行的新型猴痘病毒株。

衞生防護中心已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢周一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，市民如有懷疑，可致電查詢及獲取相關的健康建議。而​衞生署會繼續密切監察惟球的情況，並將相關資料上載至中心網頁（按此）。