中大換校徽調查後段崇智首露面　出席一帶一路中醫藥發展聯盟論壇

由中大倡議成立的「一帶一路」中醫藥發展聯盟今日（16日）舉行校長論壇，同時為一帶一路傳統醫藥創新研究國際聯合實驗室舉行揭牌儀式。



中大校長段崇智致辭時表示，實驗室將會為不同國家和地區的大學和企業構建合作平台，以探索中醫藥領域的創新技術。



中大校長段崇智出席一帶一路中醫藥發展聯盟校長論壇。(鄧宇詩攝)

「一帶一路」中醫藥發展聯盟於2023年成立，由中大倡議，上海中醫藥大學、廣東省中醫院、中國科學院上海藥物研究所、寧夏醫科大學和四川省中醫醫院作為首批發起單位。

中大今日舉行一帶一路中醫藥發展聯盟校長論壇2024，同時為一帶一路傳統醫藥創新研究國際聯合實驗室舉行揭牌儀式。

段崇智致辭時表示，新型中醫藥大學建設為重要議題，聯盟為一帶一路傳統醫藥創新研究國際聯合實驗室，建構了不同國家和地區的大學和企業構建的合作平台。

醫務衞生局局長盧寵茂致辭時指，香港首家中醫醫院將於2025年的年底投入服務，引領本地中醫藥在臨床服務教學和培訓科研、創新等方面發展，中醫院亦會設立臨床試驗和研究中心，有助研發新的中成藥和擴大現有中成藥的治療效用，助力中成藥在本地、內地以及海外的註冊。他又提到，未來將鼓勵業界推展更多的中藥學術和臨床研究。