運動員薪酬｜體院院長蔡玉坤：零用錢說法是事實　資助不應當薪金

香港全職運動員目前最低資助只有7,130元，港協暨奧運會義務秘書長楊祖賜指因有許多資助，該筆錢只是「零用錢」一說引起熱議。體院今年9月會展開相關資助制度檢討研究，料明年初有報告，4月會實施新制。



香港體育學院院長蔡玉坤認為，市民對運動員資助收入有不同看法屬觀點與角度，稱楊祖賜的「零用錢」論是事實，重申運動員非體院員工，不應視作薪酬：「7000幾8000蚊生活唔係太好係事實嚟，所以我哋有其他配套，當佢係學徒，畀佢食住」，又強調資助屬公帑且並非無限資源。



香港體育學院。（張倩儀攝）

香港特別行政區署理行政長官陳國基（前排右九）；香港賽馬會主席利子厚（第二排右十）及公司事務執行總監譚志源（第二排右九）；中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆（前排右八）及其他嘉賓，出席2024年巴黎奧運中國香港代表團授旗典禮。（香港賽馬會提供）

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜在日前回應運動員薪酬問題，指薪酬雖低但有其他資源，「嚴格嚟講佢冇咩嘢要使錢」，更把薪酬形容成「零用錢」，說法引起爭議，多名運動員也表達希望改善待遇，也指有不少運動員因收入太低放棄其運動生涯。

香港體育學院院長蔡玉坤今早（17日）出席電台節目時，回應運動員收入爭議，認同楊祖賜的「零用錢」論，稱市民對資助有不同看法屬觀點與角度，「楊生講係事實，佢哋唔係我哋員工、唔係人工。」

體院院長蔡玉坤指不應把運動員資助當成薪金。（資料圖片/葉詩敏攝）

蔡認為，最基層、第6級的7,000多元資助屬「入門版」，強調體院是以類似學徒制形式幫助運動員，資助為專心訓練，故「入門版」要求不會很高，只須在埠制比賽或一些邀請賽躋身前三分之二都會資助。

他強調不應將該筆資助視作薪金，「一般7000幾8000蚊生活唔係太好，係事實嚟，所以有其他配套，我哋當佢學徒，畀佢食住啦」，又稱獲取最基層資助的運動員不可能是全職做了10幾20年的資深運動員，通常是初初未有成績的年輕運動員。

盧蔚豐是香港首位出戰奧運的跆拳道運動員、並以第7名完成賽事。（01體育記者袁志浩攝）

他舉例指，今屆奧運以第7名完成跆拳道賽事的盧蔚豐，實質只達到入奧運資格、即第5級「精英丙」級別，每月只有約1.1萬至1.3萬元資助，但由於他在今屆奧運獲得第7名可升至「精英甲」級別，在未檢討資助機制下，明年4月1日資助已可攀升到每月約3.2萬元。

他指近年體育經費已增加不少，每年有差不多9億至10億元，強調屬於公帑、且非無限資源，故須有一套制度分級資助。

有運動員提到因收入太低，不少人中途放棄，蔡玉坤稱必然會有人退出，但目前趨勢不是很多，重申精英訓練是汰弱留強，幾年後出不到成績便會向其他方向發展：「如果好多有潛質運動員放棄，今日都未必有咁好成績。」

立法會議員、體院副主席鄭泳舜則表示，料明年初會就運動員資助檢討有報告。（資料圖片/盧翊銘攝）

立法會議員、體院副主席鄭泳舜則表示，資助制度是4年一大檢、兩年一小檢，一般在奧運會後會大檢。他稱今年9月精英事務委員會會展開討論，預料明年初會有報告，並於明年4月實施新制。