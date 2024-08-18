盧寵茂：繼續支持兩醫學院增學生名額　積極考慮設第三所醫學院

醫護人手問題一直備受關注，醫務衞生局局長盧寵茂今日（18日）出席中國醫師節慶祝大會發言時提到，料今年底會有逾250名非本地培訓醫生投入服務，又指兩間醫學院大學醫科生學額，至今已增至每年590個，當局未來會繼續支持兩間醫學院增加學生名額、提升教學能力，並會積極考慮成立第三所醫學院的建議。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，會積極考慮成立第三所醫學院的建議。（資料圖片/廖雁雄攝）

醫務衞生局局長盧寵茂指，截至今年3月，香港有16,459個註冊醫生，每千人口有2.16名醫生，較鄰近地區約2.5至3名醫生低，亦對比歐美部份國家每千人口有3至4名少近一半。他指，香港醫生工作繁重，但同時工作效率高。

他續指，政府近年多管齊下，冀增加醫生來源，其中《醫生註冊條例》修訂後，醫管局積極招聘，料今年底會有逾250名非本地培訓醫生投入服務。而醫管局也制定多項策略，以吸引及留住人才，他引述數據指，2023/24年度醫管局醫生較上一個年度增逾260人，離職率目前則回落至5.2%，相信醫生工作壓力得以改善。

寵茂指，料今年底會有逾250名非本地培訓醫生投入服務。（資料圖片／林若勤攝）

他又提到，兩間醫學院大學醫科生學額，至今已增至每年590個，較2008/09年度的每年250個大增。政府近年也投放逾300億元，供大學用於建設醫療人才培訓設施，他表示當局未來會繼續支持兩間醫學院增加學生名額、增加收生來源、及提升教學能力，並會積極考慮成立第三所醫學院的建議。