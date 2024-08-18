MIRROR｜阿Mo左右上胸和手前後臂感覺回復80-100%　手指有麻痺感

在MIRROR紅館演唱會意外中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父親李盛林昨日 (17日)發表第108封代禱信，信中提到，阿Mo左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80至100%，手指方面也開始有麻痺的感覺，盼在未來半年內，大部份的感覺功能可以回復。



阿Mo左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80至100 %，手指方面也開始有麻痺的感覺。（資料圖片)

身體有感覺部份正緩慢增加

李盛林在最新的代禱信提到，自從阿Mo受創之後全身只有頭和頸部有感覺，其他身體部份的感覺都消失了，不過身體上有感覺的部份，以緩慢的速度慢慢增加，左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80至100 %，手指方面也開始有麻痺的感覺。他盼在這半年之內，阿Mo身體的感覺能持續好轉。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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李牧師：依靠物理治療和各種儀器防止肌肉萎縮和關節的僵硬

李盛林表示，現時腦電波配對所得數據配合復康儀器的應用，激活阿Mo失去活動記憶的腦細胞。他解釋，主要是依靠物理治療和各種儀器，是一種被動的復康，目的是防止肌肉萎縮和關節的僵硬，由於腦電波的訊號因頸椎的受創無法傳達至肌肉和關節，使他們無法如常人活動。若無這些被動的活動，身體機能將逐漸萎縮，到時就藥石無靈。

阿Mo父親李盛林牧師（左）早前接受電台主持車淑梅訪問。（港台圖片）

配對後的數據通過「控制器」將腦電波訊號繞過受創的頸椎，上傳下達傳到肌肉和關節，使他們重新運作。 當利用各等復康儀器時，「人和機械」在復康的操練中，隨著訓練加強，人的控制比例也逐步增加，同時也再一次激活失去活動記憶的腦細胞。

代禱信全文：

「祂用美物使你所願的得以知足，以致你如鷹返老還童，」(詩篇103:5)

*1) 【經文解說 (下)】*

懂得與自己的心靈對話，這是詩篇中作者給與我們人類最大的提示。這篇心靈對話的詩篇提醒我們回顧神在我們生命中的恩典，詩人在每段人生經歷中，真實經歷了神五方面的恩惠，就是「得赦免過失」(103:3)、「身心靈得醫治」(103:3)、「得救贖脫險」(103:4)、「加上冠冕榮耀」(103:4) 和「使所願得滿足」(103:5)。這些恩惠都是信仰和現實生活具體的融合。

*2) 【我們過去的經歷】*

a) 【鷹重新的經歷】：在阿Mo過去兩年艱辛的蛻變過程中，的確經歷肌肉、關節、神經的重生。儘管蛻變的過程是困難重重，但阿Mo所選擇的不是等死，而是像老鷹一樣在痛苦的磨難中尋求重生。

b) 神為阿Mo預備的「美物」就是不放棄的決心，身體機能的重現。

*(一) 啟言 (Mo)*

*1) 【腦電波配對所得「數據」配合「復康儀器」的應用】*

a) *【配對前的復康】*：主要是依靠物理治療和各種儀器，是一種被動的復康，目的是防止肌肉萎縮和關節的僵硬，由於腦電波的訊號因頸椎的受創無法傳達至肌肉和關節，使他們無法如常人活動。若無這些被動的活動，身體機能將逐漸萎縮，到時就藥石無靈了。

b) *【配對後的復康】* 配對後的數據通過「控制器」將腦電波訊號繞過受創的頸椎，上傳下達傳到肌肉和關節，使他們重新運作。 當利用各等復康儀器時，「人和機械」在復康的操練中，隨著訓練的加強，人的控制比例也逐步增加，同時也再一次激活失去活動記憶的腦細胞。

*2) 【重拾兩年失落的感覺】*

a) 自從受創之後全身只有頭和頸部有感覺，其他身體部份的感覺都消失了。感謝醫護及感謝神的恩典，身體上有感覺的部份，以緩慢的速度慢慢增加。

b) 左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80-100 %，手指方面也開始有麻痺的感覺。盼在這半年之內，身體的感覺能持續好轉。

c) 咳嗽的能力和感覺也比手術前進步多了。

*3) 【感恩與禱告】*`

a) 為失落兩年身體感覺失而復得感謝神，祈盼在未來半年內，大部份的感覺功能可以回復過來。

b) 請為阿Mo 在「腦機」比例的參與能隨著操練而提升祈禱，以致自主的能力可以逐漸增強。

*(二) Mo爸媽*

*1) 【凡事互相效力 – 並不是偶然】*

回顧過去所渡過的醫治和復康的日子，*每一個階段的轉接都是很奇妙和意想不到* 。正如聖經所說：「…神是信實的…在受試探的時候，總會為你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」(哥林多前書10:13)。例如轉接到不同醫院的過程、曾遇上莫名奇妙的醫師而得脫險、不甘於維持現狀，尋找新方向的醫生教授、創新醫療技術適時的出現、身體對各項復康及創新治療有良好反應等。每一項的銜接都是天衣無縫，都是在緊急關頭就出現，可說是沒有這麼多的偶然吧，也讓我們見證上主奇妙的安排與帶領！

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, *「108週沒有那麼多的偶然」* 。