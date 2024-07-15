消委會｜Meadows蒸餾水抵飲　Vittel、聖沛黎洛天然礦泉水口感好

水愈貴，不一定代表口感愈好。消委會測試市面30款樽裝水，當中九款總評獲五星的蒸餾水及純淨水，每公升售價介乎3.6元至14元，其中Meadows蒸餾水每公升售價最平，為3.6元；但就口感而言，則只有屈臣氏礦物質蒸餾水獲評滿分，其每公升售價為8.1元，仍遠低於最高每公升售價14元。



在21款天然礦泉水中，亦有九款總評獲五星，每公升售價介乎9.3元至32元，價格差異尤為明顯。其中以聲稱來源地為意大利的聖碧濤天然礦泉水每公升售價最低，為9.3元，惟其口味指標僅獲評三成半。多款天然礦泉水中，只有Vittel天然礦泉水、及聖沛黎洛氣泡天然礦泉水口味指標獲評滿分。



消委會在最新一期《選擇》月刊測試30款樽裝水。（消委會）

30款樽裝水，包括九款蒸餾水及純淨水、及21款天然礦泉水。前者全數總評獲五星，每公升售價介乎3.6元至14元，當中以Meadows蒸餾水的每公升售價最低，為3.6元。其次是怡寶飲用純淨水，其每公升售價亦只需4.4元。

對比同樣獲五星、但每公升售價達14元的屈臣氏蒸餾水，Meadows蒸餾水的每公升售價僅為其約四分之一。

Meadows蒸餾水／馬來西亞／5500毫升／大約售價19.9元／每公升售價3.6元／總評獲五星（吳綽詩攝）

若然想在九款蒸餾水及純淨水中，找口感最好的水，則要再參考消委會測試所得的口味指標。消委會指，水的口味受其溶解性總固體（TDS）含量影響，如TDS含量高則口味指標評分升，TDS含量低則口味指標評分減。

在九款蒸餾水及純淨水中，也只有屈臣氏礦物質蒸餾水的味指標達五分，其TDS含量亦屬九款水中最高，每公升有38毫克TDS。其每公升售價為8.1元，仍遠低於最高每公升售價14元。

九款蒸餾水及純淨水（總評由高至低）：



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至於21款天然礦泉水，當中九款總評獲五星，每公升售價介乎9.3元至32元，價格差異尤為明顯。其中以聲稱來源地為意大利的聖碧濤天然礦泉水每公升售價最低，為9.3元，與最高的每公升售價32元相差兩倍。不過，這款最平天然礦泉水的口味指標僅獲評分三成半。

聖碧濤 San Benedetto Oligominerale Naturale Still Natural Mineral Water／意大利／1500毫升／大約售價14元／每公升售價9.3元／總評獲五星（吳綽詩攝）

Vittel、聖沛黎洛天然礦泉水口感好

21款天然礦泉水中，只有兩款的口味指標獲評滿分，其中一款為每公升售價為23.8元、聲稱來源地為法國的Vittel天然礦泉水，另一款則為每公升售價為18.9元、聲稱來源地為意大利的聖沛黎洛氣泡天然礦泉水。

後者在礦物元素測試中，測試得出的鈣含量、鈉含量也多於或與其成分標示相符，前者則少於標示。

21款天然礦泉水（總評由高至低）：



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