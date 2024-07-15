消委會｜花王Dashu等4款髮製品沒致敏物　12款五星Liese性價比高

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，共測試50款頭髮造型用品，有高達46款樣本被檢出香料致敏物質、有害的防腐劑或重金屬，即佔92%。全部樣本中，只得4款樣本未檢出上述物質，分別是花王、L'Oréal Paris、Dashu及SHISEIDO的產品。



此外，共有12款樣本被消委會評為5星，當中又以Liese產品的性價比最高。下文將詳細列出所有獲消委會推薦的樣本。



消委會測試50款頭髮造型用品，有46款被檢出香料致敏物質、有害的防腐劑或重金屬。（夏家朗攝）

消委會最新的頭髮造型用品測試中，共50款樣本中，便有46款被檢出香料致敏物質、有害的防腐劑或重金屬。僅得4款樣本「安然無恙」，分別是花王的Cape 3D Extra Keep、L'Oréal Paris的Elnett Satin EXTRA STRONG HOLD、Dashu的防脫髮潤澤定型噴霧（持久超硬）、SHISEIDO的Professional Stage Works True Effector（Matte, M5）。

品牌︰花王KAO

名稱︰Cape 3D Extra Keep

類型︰壓縮氣罐裝噴髮膠

產地︰日本

價格︰$54（即每克0.3元）



品牌︰L'Oréal Paris

名稱︰Elnett Satin EXTRA STRONG HOLD

類型︰壓縮氣罐裝噴髮膠

產地︰美國

價格︰$90（即每克0.29元）



品牌︰Dashu

名稱︰防脫髮潤澤定型噴霧（持久超硬）

類型︰非壓縮型噴髮膠/造型護理噴霧

產地︰南韓

價格︰$139（即每毫升0.7元）



品牌︰SHISEIDO

名稱︰Professional Stage Works True Effector（Matte, M5）

類型︰髮泥

產地︰日本

價格︰$80（即每克1元）



12款樣本總評分5星 Liese性價比最高

消委會又指，12款總評分5星的樣本，每件售價介乎32元至650元不等，由此可見產品不論平貴，均有合適的選擇。翻查消委會的評分表，性價比最高的產品為Liese的輕漾曲髮定型泡沫，零售價為32元，即每毫升只0.16元，相比其他產品檢出大量香料或有害物質，該產品只檢出一項香料致敏物質檸檬烯，含量為0.016%。

▼12款獲評5星的髮型製品▼



+ 7

使用頭髮造型用品時 留意空氣流通

消委會特別提到，使用噴髮膠類造型產品時，液體會化成微細霧化的小滴狀，因此容易吸入體內。惟23款噴髮膠樣本被檢出20款香料致敏物質，因此提醒消費者，尤其是患有氣管敏感或哮喘的人士，使用相關產品時，應身處空氣流通的環境，避免吸入太多噴霧。

消委會並提醒，應避免將頭髮造型產品，直接塗抹於頭皮上，以減低致敏風險。而使用定型啫喱／泡沫／髮乳，以及髮蠟或髮泥後，應盡快清洗雙手，降低因接觸致敏物質，避免引起的過敏或不適。

一圖看清頭髮造型用品的化學安全程度。（消委會圖片）

頭髮造型用品造成的健康風險不容忽視。（消委會圖片）

日常頭髮造型及護理貼士

美國皮膚科醫學會、香港醫學會會董及皮膚科專科醫生陳厚毅，均向消委會提出日常頭髮造型及護理的建議，可有助市民每日為頭髮造型的同時，減低對頭皮髮質的傷害。建議如下：

．淋浴或沐浴後，用毛巾包裹頭髮擦乾，或讓頭髮風乾。在造型或梳理前，讓部份頭髮風乾，減少用風筒高溫吹乾頭髮，亦有助減低傷害髮質。



．盡量減少在濕髮時，進行造型或梳理，因為濕髮較易斷裂。



．減少使用具「持久定型」效能的造型產品，因梳理頭髮時可能會導致頭髮斷裂，日積月累更有機會導致脫髮。



．直髮器應設定低熱或中熱，並在乾髮時使用，頻率不應多於每兩日一次。若使用捲髮棒，只需留在原處1至2秒，避免過熱損害頭髮。



．部份髮型會拉扯頭髮，例如紮辮、玉米辮、馬尾辮或駁髮等。持續過度拉扯頭髮，有機會增加永久性脫髮的危機。



．使用頭髮造型產品後，應每日用洗髮水清潔。若使用「持久定型」的噴髮膠或定型啫喱後，有需要用清潔效果更強的洗髮水，例如註明油性髮質專用，或是清洗兩次徹底洗走造型產品。



．若未徹底清洗造型產品，殘餘物或積聚在頭皮上阻塞毛孔。若頭皮毛孔中的油脂未能排出，或導致細菌性毛囊炎，可引致結痂性脫髮。



．若頭皮對某些造型產品過敏，或引致接觸性過敏，嚴重可致脫髮，或引起頭皮毛囊發炎（即頭瘡），處理不慎更會增加留疤及脫髮的風險。

