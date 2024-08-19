消委會｜波鞋穿一次即褪色　防水鞋不防水　有商戶處理不當引糾紛

消委會今日（19日）發布新一期《選擇》，當中提到三宗涉及運動鞋質素參差的投訴個案；其中有事主花750元買入新鞋，僅穿一次便褪色但不獲退換；另有越野鞋穿一次，鞋跟即掉屑。也有事主花近1,200元買防水鞋，發現運動鞋入水，事後獲更換同款運動鞋後，仍出現同一問題。



消委會指出，運動鞋作為功能性商品，消費者期望產品具一定耐用性；但當質素有問題，而商戶又不處理時，便容易發生糾紛。



（資料圖片 /余俊亮攝）

花約1,170元，於一品牌專門店買入防水運動鞋的何先生，在10個月內只穿著5次，卻在後來發現運動鞋有入水情況，並交到專門店檢查。店方後來確認入水問題，並安排何先生更換同款鞋。

不過2個月後，何先生發現新鞋同樣有入水問題，遂再向專門店查詢，並交往原廠檢查。2個月後獲告知未有入水問題。而何先生取鞋後，卻發現檢查前完好的內側膠邊出現剝離，後再向店方反映，在不獲處理下向消委會投訴。店方在消委會介入下，指膠邊剝離不受保，但同意退回8成售價（約935元），事件才得以告終。

兩宗個案僅穿一次出事 商戶一間不退換 另一間只供半價購買

另一宗投訴則涉及以750元買入一對藍白色運動鞋的黃小姐，她於沒有下雨期間穿著該運動鞋出行，運動鞋僅一次便出現褪色；向品牌反映後，卻只獲回覆褪色是「自然耗損」不能退換。她遂向消委會投訴，品牌回覆表示，運動鞋生產符合原廠標準，即使只穿一次，也不能排除儲存、使用環境等因素影響，故不作退款。

最後一宗投訴，同樣是買鞋後第一次穿著發生，以1,500元從一家連鎖運動用品店買入越野跑步鞋的古小姐。她穿著該雙鞋進行15公里越野跑後，發現鞋跟掉落膠屑；向店方要求退換，惟店方指要填一份申請表，並等7至14天由品牌檢查產品。

（資料圖片／羅君豪攝）

不料2周後跟進退貨時，店員再改口稱要21日，又寫改申請表內容。而在一個月後，店方再聯絡事主，引述代理稱掉落膠屑不影響功能，拒絕退換。

消簍委會接投訴後，店方承認使用舊表格不當，但重申代理商結果，並已轉交投訴。代理方則指掉屑可能涉及碰撞、摩擦，不涉產品缺陷，但可提供半價優惠於店舖購買同款鞋。結果店卻知不知情，並在稍後時間才確認有關優惠。

（資料圖片／余俊亮攝）

消委會：消費者對功能性商品有期望 商戶處理不當易生糾紛

消委會指，運動鞋作為功能性商品，消費者期望具一定耐用性，當質素有問題，商戶不處理便易生糾紛。消委會又提醒消費者，買鞋前應留意產品是否符合自己要求，包括尺寸、穿著體驗。網購也要留意條款，以免買入不能退換的產品。至於運動鞋、皮鞋會受物料、長期閑置受影響，故不應過分購買造成浪費。而收貨後，消費者也應盡快檢查產品，以及保留收據，以便獲得售後服務。