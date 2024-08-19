日昇玩具｜屹立灣仔太原街30年9.18結業　市民嘆：仍是玩具街嗎？

位於「玩具街」灣仔太原街、屹立30年的玩具店「日昇玩具」，宣布將於下月18日結業，有網民在社交媒體上載照片，見店鋪掛上「有緣再見」、「光榮結業」等告示。而同街的「鴻興玩具」早前亦在社交媒體表示感到可惜，形容「我們的良性競爭者30多年！」



昔日80年代的灣仔太原街是一個露天市集，不單止售賣日常用品，甚至連五金配件、古董玩具更是隨處可見，真是應有盡有。（圖片：舊時香港）

灣仔太原街，沿途建築物多為住宅樓宇，部分是歷史悠久的唐樓，同時也是不少玩具發燒友的尋寶之地，擁有不少玩具老店，故有「玩具街」之稱。街上本是以區內居民買食品雜貨為主，及後在1990年代開設數間玩具店，售賣不同類別及具收藏價值的玩具，繼而帶來人流；旅發局亦有在網站介紹太原街，香港電影《三個受傷的警察》、《蘇絲黃世界》亦曾在此取景。

同業形容「我們的良性競爭者30多年」

而在玩具街屹立30年的玩具店「日昇玩具」，宣布將於下月18日結業。有網民在社交媒體上載照片，見店鋪掛上「有緣再見」字樣，同街的「鴻興玩具」早前亦在社交媒體表示感到可惜，形容「我們的良性競爭者30多年！」

不少網民亦留言表示可惜，指小時候就有在此買玩具，嘆「玩具街會仍是玩具街嗎？」、「香港經濟蕭條？」，又形容「小朋友而家多數打機，少左玩玩具」、「昔日玩具街玩具店林立，依家所餘無幾」。

同街的「鴻興玩具」早前亦在社交媒體表示感到可惜，形容「我們的良性競爭者30多年！」（網上圖片）

有網民在社交媒體上載照片，見店鋪掛上「有緣再見」字樣。（網上圖片）

「玩具街會仍是玩具街嗎？」

網民有感「玩具街會仍是玩具街嗎？」或是因為同一條街的玩具店陸續結業，除日昇玩具外，就只剩4間玩具店，包括鴻興玩具、禮品屋、縱橫行及星玩精品玩具專門店。翻查紀錄，鴻興在2020年曾嘆街內玩具店「富昌玩具」（前身金輝玩具）結業。