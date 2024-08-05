沙田茵餐廳結業．直擊｜店員：連同記者全日共5枱客　影迷感可惜

屹立香港近60年的印尼餐廳「沙田茵餐廳」(Shatin Inn Restauran）將於9月底至10月結業，原因「一句話齋，係無生意」，更指一個禮拜兩三日完全無客。記者今晚（5日）到餐廳直擊，不至於完全無客，不過晚市僅有兩枱客，記者坐下成為第三枱，不過店員表示，今日全場總數也只不過共五枱客。



▼8月5日 沙田茵餐廳店員證實即將結業▼



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沙田茵餐廳位於大圍大埔道7咪半，近大圍新村，60年來有多部港產電影在該店取景，包括1965年粵語長片《三喜奇緣》、1989年的《阿郎的故事》及1998年的《暗花》等。店員仍保留有舊時代的韻味，擺設也相當懷舊。

▼多部經典港產片曾在沙田茵餐廳取景▼



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住大圍食客首次光顧：不知區內有這間餐廳

住大圍的陳生是座上食客之一。他表示本身不知區內有這間餐廳，因在Facebook看到很多該店結業消息，所以才首次來光顧。他覺得味道和價錢都可以接受，但認為選擇較少。他指這類舊式餐廳愈嚟愈少，但可以來感情情懷，「可以同（《暗花》演員）王天林同一屋簷下！」

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看過《阿郎的故事》特別來求證餐廳是否仍存在

數日前才看過《阿郎的故事》的呂先生這一晚也來光顧，他說是想知道這間戲中演員周潤發和張艾嘉都來過的餐廳，是否仍存在，並說一直都很想來光顧，只是無人陪同，今晚難得約到同事一同前來。他表示，這裡吸引之處主要是環境、情懷，覺得香港甚少有這類「老香港」餐廳，「雖然香港依家有好多所謂冰室，但全部都係新嘅嘢。」他對該店結業感到可惜，會在結業前再光顧多次。