絕味接連結業　怡和街三角舖王放租短短一個月　找換店12萬進駐

專賣鴨舌、鴨脖的內地品牌「絕味」近日陸續收縮在港分店數量，其中位於銅鑼灣怡和街分店新近以月租12萬元租出，由找換店進駐。代理稱該舖為「位處區內最旺燈位」，更有「迷你三角舖王」之稱。



上述舖位為怡和街1至1L號香港大廈地下A1號舖及閣樓，地下及閣樓面積各280平方呎，合共560平方呎。舖位早前由鴨舌店「絕味」以月租14.8萬元租用，惟「絕味」已於今年5月撤出。業主隨即放盤出租，推出市場短短一個月已獲承接。新租客為找換店，月租水平達12萬元，呎租214元，較早前「絕味」月租下跌近2.8萬元，或19%。

代理稱，上述舖位為「區內最旺的燈位」，人流聚集之地，舖位面積不大，業主亦「相當幫忙」放盤租金亦相宜，認為該舖「唔憂租」，相信新租客找換店可以「計掂數」。

銅鑼灣怡和街三角舖王。（代理提供）

租客轉不停 內地品牌都逃唔離魔咒

翻查資料，上述舖位於過去10年間，租客「轉不停」。追溯到2012年，該舖由藥妝店以月租75萬元承租，同時為該舖租金最高峰。其後，於2016年由鐘錶行以月租45萬元租用，並於2018年以50萬元續租至2019年撒出。

隨後該舖曾作短租，租客包括香港免稅藥妝等。直至2022年由絕味承接，於今年5月撒出後由找換店租用舖位，租約期至2026年結束。