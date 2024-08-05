沙田茵餐廳擬9月底至10月結業　員工：一個禮拜兩三日完全無客

1980年代電影《阿郎的故事》取景地、屹立香港近60年的印尼餐廳「沙田茵餐廳」(Shatin Inn Restaurant），近日傳出結業消息，店員確認將於9月底至10月結業，原因「一句話齋，係無生意」。



在餐廳工作20多年的員工郭小姐表示，「無生意、人工都畀唔出，可以一個禮拜兩三日係完全無客。」有感港人皆北上消費面有所影響，她雖感不捨，但表示已無辦法繼續營運。



「沙田茵餐廳」日前傳出結業消息，《香港01》向店員確認，店舖將於9月底至10月結業。（旅發局圖片）

沙田茵餐廳位於大圍大埔道7咪半，近大圍新村。網上傳出將於9月底結業，在餐廳工作20多年的員工郭小姐向記者表示，餐廳持續經營困難，「人工都畀唔出，真係可以一個禮拜兩三日係完全無客，禮拜六、日得個兩三張枱。」

郭小姐指，經營上面對虧蝕，包括水電費，即使休息也要出人工，寧願照常營業，「至少開咗睇吓有冇一兩張枱先囉。」她透露早一個月前已確定要結業，暫定9月底至10月，她慨嘆說：「一句話齋，係無生意。」

她指由近一年至半年情況如是，亦有感港人皆北上消費面有所影響，指疫情時反而生意更好，因為餐廳較為開曠，加上政府當時又有資助，惟如今「連人工都好難畀，要（老闆）自己畀錢出嚟」。

在此工作20多年的她，深知餐廳已營運60年，「啲食客帶埋啲孫，啲孫又帶返爺爺過嚟食。」她雖感不捨，但亦無辦法，「支持唔到落去。」她指曾問及政府會否可以減租及資助，惟對方「好似好明顯就係、 個部門覺得可能唔係好識呢個地方。」故未能為其提供協助，終只落得結業的選擇。

沙田茵餐廳曾是港產電影的取景地，包括粵語片《三喜奇緣》、《阿郎的故事》及《暗花》等。