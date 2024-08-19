日昇玩具｜光顧十年市民：失去最值得懷念玩具店　小妹妹不願離開

於灣仔太原街「玩具街」屹立30年的日昇玩具宣在9月18日中秋節追月夜當日結業，員工指結業因老闆退休，形容如中學畢業般。近日店面已掛了告別橫額，有今日（19日）到來買玩具的長情顧客感唏噓和不捨，最印象深刻是逢大時大節如中秋節，紙燈籠掛滿店面及店外，女兒形容如「中秋廟」，今日小妹妹說：「我唔捨得啊，可唔可以唔好走？」



灣仔太原街的日昇玩具將於9月18日結業，8月19日下雨天，仍有不少顧客前來光顧。（盧翊銘攝）

紙燈籠掛滿店面、店外 小顧客難忘「中秋廟」

光顧十年的利太下午帶女兒光顧日昇玩具，她對該店結業感唏噓，「失去了一間最值得人懷念的玩具店、喜愛傳統玩具的人們聚集的地方。」利小妹妹說，對結業感到「很難過」，因有「好多嘢可以睇、買，我都好鍾意」。

利太表示，即使搬離灣仔，仍會和小朋友定期光顧，皆因選擇多，亦有其特色。「如中秋時，紙燈籠掛滿店面、店外」，女兒形容如「中秋廟」，富有傳統氣氛，光顧十年，即使玩具款式一直更新，但唯獨人情味不變。她指結業後仍會選擇光顧玩具街的其他店舖，「始終同一條街，都會有嗰種味道。」

臨走前，利小妹妹挽着媽媽的手問：「我唔捨得啊，可唔可以唔好走？」 母女在門口合影一張後才離去。

利太、利小妹妹光顧日昇玩具已10年，利太形容結業如「失去了一間最值得人懷念的玩具店」。（盧翊銘攝）

販賣傳統玩具為舊式玩具店特色

莊小姐受移民朋友所託，來購買傳統紙燈籠。她知道日昇玩具將於下月結業，稱香港本來擁有的傳統已變得愈來愈少。她指平時為小朋友購買玩具會選擇去大型商場，較少特意去舊式玩具店，但認為其獨特之處是仍然販賣她兒時會玩的傳統玩具。

十年員工：結業如中學畢業 時代進步只能眼看變化

在日昇玩具工作逾十年的王太表示，店舖因老闆退休而結業，雖然有不捨，形容如中學畢業般，但面對離別表現豁達，「過去的都要過去。」她形容多年工作一直開心，因每天來購買玩具的人都是開心的。

她指近年尤其疫情後，的確少了人購買玩具，認為現時小朋友更喜歡電子遊戲、新型玩具。有見有特色的舊玩具店已經式微，雖然可惜，但她說：「時代要進步，只能由得它變化。」

在日昇玩具工作十年的王太（右二）表示，多年工作一直開心，因每天來購買玩具的人都是開心的。（盧翊銘攝）

開業半個月新店改變經營模式 選擇主打精品文具

星玩是半個月前在太原街開張的新店。星玩經理林先生稱，日昇玩具對在港島長大的他是童年回憶，對結業感可惜，但認為對星玩影響不大。他指玩具店要改變經營模式，因此店面較其他在太原街的玩具店嶄新，亦選擇主打精品文具。對於會否擔憂經濟低迷影響生意，他指「不能因為經濟差而什麼都不作為」，「如果睇住個市嚟行，行死你」，會在吸引客源方面花功夫。