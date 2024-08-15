香檳大廈︱相機舖搬遷遺古老相機任執速掃光　龍友尋寶執輸嘆可惜

尖沙咀香檳大廈即將清拆，大部份商舖近月陸續離場，其中一間經營逾30年的相機舖，上月開始為搬遷進行清貨，前日更由減價放售改為免費任揀，吸引眾多攝影「發燒友」前來尋寶。記者今日（15日）到場時，貨架上的古老菲林相機已被「掃光」，僅餘零星的腳架或相機套等配件。有發燒友從社交平台知悉有寶物可尋，於是「食埋個飯」才趕來，結果執輸收場。



有相機舖在大廈已經營了30年，上月開始清貨，近日更改為「免費任揀」，吸引不少「發燒友」前來尋寶。（吳美松攝）

位於尖沙咀金巴利道的香檳大廈B座，因為被強拍清拆在即，大廈內多間商舖近月陸續撤出。在地下經營了逾30年的相機舖由7月開始進行搬遷清貨，以250元至500元價格，出售部份損壞或有零件缺失的舊式菲林相機，由於該些相機都有一定歷史及價值，因此陸續有市民去選購心頭好。至前日，相機舖更由大減價改為標明「All Free（全部免費）」清貨。

由於事出突然，有不少攝影發燒友都未知有寶物可免費任揀。至今日中午時份，有發燒友前來尋寶後，將現場免費任揀的消息發布至社交平台，並圖文並茂拍下貨架上仍有多部古老相機和一批相機配件，吸引大批市民及發燒友飛撲來尋找心頭好。

惟有關消息傳出後，該些相機火速被掃光，有市民稱在社交平台看到有關帖文只發布了25分鐘，相片中的貨品數量不少，以為還有充足時間，於是先吃過午餐再來，沒料到抵達時，發現八成貨品已被拿走，相機更是一部不留。

他在剩餘的物品中，原本選了一支銀色腳架，其後發現腳架缺少了部份零件後，決定放棄，最後空手而回，他只能感歎「可惜，遲了一步」。

有相機舖在大廈已經營了30年，上月開始清貨，近日更改為「免費任揀」，吸引不少「發燒友」前來尋寶。（吳美松攝）

另一名在鄰近鐘錶店工作的男子，日前見該店進行大減價，遂以500元購入一部德國製的菲林相機，雖然已不能使用，但整體狀況良好，沒有刮花痕迹。他說該部相機屬50年前的產物，大約30年前售價3,980元，單計其鏡頭，現時也要1,800元。他稱購買該部相機只為欣賞，若有閒錢會考慮拿去維修。他雖說該相機已不值錢，但一直將相機捧在手中，愛不釋手。

記者在現場逗留期間，陸續有市民專程來尋寶，可惜同樣遲了到場，有人其後在電話中向友人表示「可以唔使嚟」，因為已沒有什麼有用的東西可撿。

有相機舖在大廈已經營了30年，上月開始清貨，近日更改為「免費任揀」，吸引不少「發燒友」前來尋寶。（吳美松攝）

有相機舖在大廈已經營了30年，上月開始清貨，近日更改為「免費任揀」，吸引不少「發燒友」前來尋寶。（吳美松攝）

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有網民分享相機舖免費清貨的消息。（Facebook）

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