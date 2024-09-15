荃灣AEON近3年無冷氣　室內比室外熱　員工工作期間現中暑症狀

踏人9月天氣仍然非常炎熱，近期有到位於荃灣灣景廣場購物中心AEON的市民表示，該店近三年沒有開冷氣，有員工工作期間中暑或出現呼吸不暢順的問題。



投訴人指，其家人於AEON工作約4年，已多次反映問題，但AEON從來沒有跟進，多次爭取後才增設大風扇。在「顧客心聲」留言版上，有至少4位顧客指店舖內炎熱、空氣不流通，店長曾回覆表示，店內冷氣系統使用多年已經嚴重老化，早前已聯同管理處確認全面更新整個（冷氣）系統」，惟更換大型組件安排需時。AEON未有回應查詢。



+ 6

員工：今年天氣特別熱 同事生病愈來愈頻繁

市民陳女士(化名)位於荃灣灣景廣場購物中心的AEON工作，她表示，該商場地下至3樓屬AEON範圍，自3年前開始沒有冷氣，每到夏天很多員工會向AEON 反映，AEON只回應將來進行裝修後，問題會改善。

店舖在今年3月起開始進行內部改裝，部分部門區域關閉，在7月再次重新開放。惟陳女士指，裝修後店舖亦沒有開空調，以往亦有員工因空氣不流通而生病，今年因天氣特別炎熱，員工生病變得愈來愈頻繁。其家人李女士(化名)表示，前一兩年陳女士工作回家後亦會「出晒汗」，通常坐下休息一會就可以，但今年入夏開始除了出汗外，陳女士亦會腳軟、面色變差、食慾不振。

室內氣溫與室外相若 1、2、3樓布置13個大風扇陣

記者上月曾到場視察，當日天氣文預報氣溫介乎26度至30度，店內每層均擺放至少兩部大風扇，3樓購買兒童用品的樓層擺放了兩部大風扇，由於該層人流較少，溫度計錄得約27.8度。2樓主要購買床上用品，不少員工均在工作區域擺放小風扇，該層亦擺放了約4部大風扇，有標示指「本商場冷氣系統故障，維修工程進行中」，溫度計錄得約28度。1樓主要為購買日用品，人流較多，該層亦擺放了多於7部大風扇，溫度計錄得約28.8度。

近期有市民向《香港01》反映指，位於荃灣灣景廣場購物中心的AEON近三年亦沒有開冷氣。(鄧宇詩攝)

底層超級市場比室外高溫 員工自備小風扇工作

至於底層為超級市場，人流最多，加上有不少大型雪櫃運作，該層溫度最高，溫度計錄得31.4度，比街外更熱，觀察可見，有員工自備小風扇工作。

在「顧客心聲」留言版上，有至少4位顧客指，店舖內炎熱、空氣不流通，其中店長曾於8月12日回覆表示，店內冷氣系統使用多年已經嚴重老化，早前已聯同管理處確認全面更新整個（冷氣）系統」，因更換大型組件安排需時，早前已增設多部風機。

顧客：裝修後室內氣溫更熱，空氣不流通更嚴重

顧客安小姐表示，不時亦會到此AEON行逛，她形容之前店舖內的溫度已較其他商場高，自今年裝修之後，室內氣溫更熱，空氣不流通的情況更嚴重。她指，地下層有門所以情況較好，其他樓層則十分焗，不過地下層門口位生果部的生果不時因溫差出現「倒汗水」，吸引力下降。她又指，附近亦有其他大型超市，如果天氣再轉熱，未必會再到此AEON 行逛。

另一顧客李女士表示，在AEON內工作大部分的前線員工年紀較大，在空氣不流通，以及悶熱的情況下容易生病，又指他們已有一定年紀，較難在職場找到工作，過往即使多次投訴，店方亦沒有作出改善。