顧客投訴AEON背景音樂難聽　求禁播14位香港歌手歌曲！店長神回KO

不少連鎖店舖都會播放背景音樂以增加購物樂趣，例如百貨店AEON在店內會播放貼地的流行曲。不過近日就有網民在社交平台貼出一則在AEON意見板上的顧客意見書，內容竟指該店的背景音樂難聽，更列出14位香港歌手的歌曲應禁播，並反建議應播放的歌曲，引起網民爆笑。



FB@AEON STORE關注組截圖

Facebook群組「AEON STORE關注組」近日貼出一則張貼在AEON STYLE黃埔的「顧客心聲」，內容是一名顧客向店方反映，指店內的音樂十分難聽，並要求店方「請以後唔好再play（播放）尹光先生、MIRROR、MIRROR成員、張敬軒先生嘅歌」，並希望改為播放韓星車銀優、韓團ASTRO等KPOP。「希望下次再來臨購物的時候能聽到本人建議嘅歌星/男團（ASTRO）嘅歌曲」。文末更提示店長記得回覆以及貼在意見板上。PO主在貼文中也笑指「網民對店內播放嘅歌曲都幾挑剔」。

AEON圖片

網民對顧客要求反應兩極，有人認同該名顧客的意見，更有人認為播難聽的歌會影響客人shopping的心情，「播mirror真係好撚趕客」、「無taste嘅員工播埋啲好難聽嘅歌嘈住哂」、「呢排多咗去aeon 買嘢，成日聽到光B 首dear myself 真係好煩」，但也有人持反對意見，認為店舖也選擇歌曲的自由，「呢D客都痴線咖，唔好聽就唔好入去行啦」、「你嚟買嘢定嚟聽歌？上YouTube聽飽去啦」、「日本公司要播韓文？」、「應該播帝女花、鳳閣恩仇未了情」。也有網民認為憑字跡寫此則顧客心聲的應該是位小朋友，意見內容只是其次，對方只是想店長貼堂，「大家都錯重點喇」。

對於該名顧客的意見，店長也回應指已跟負責選擇店內背景音樂的同事作出反映，並且日後會繼續搜羅不同類型歌曲，以提升顧客購物體驗，十分得體。未知該名顧客又是否滿意店長的答覆呢?