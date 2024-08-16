軟科大學排名2024｜港大本地排名最高全球69位　中大城大並列第二

內地高等教育研究機構軟科公布2024年度世界大學學術排名（ARWU），本港大學以香港大學排名最高，全球排名第69，亦是本港唯一打入百大的大學。其次是中文大學和城市大學，兩校同樣於全球排名第101至150名。



港大表示是次排名創新高，原因是學校致力追求卓越學術成就和推動研究。城大則指4項指標的評分較去年上升，其中「師均學術表現」的評分是香港第一。



2024年度軟科世界大學學術排名之中，香港大學於全球排名第69，香港地區排名第1。（資料圖片／黃寶瑩攝）

軟科世界大學學術排名的評分會考慮多個因素，包括獲得諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友和教師數字、在《Nature》和《Science》上發表的論文數、師均學術表現等。

香港7所大學上榜

根據2024年度軟科世界大學學術排名，香港除了港大、中大及城大外，其他上榜大學按排名依次為理工大學（全球排名第151-200）、科技大學（全球排名第201-300）、浸會大學（全球排名601-700）及教育大學（全球排名801-900）。

哈佛排名第一、清華內地排名最高

整體而言，排名首三位的大學依次為哈佛大學、史丹福大學及麻省理工學院；而全球排名首十位的大學美國佔8間，另英國兩所大學：劍橋大學和牛津大學亦打入十大。內地方面，三甲依次為清華大學（全球排名第22）、北京大學（全球排名第24）和浙江大學（全球排名第27）。

港大：排名創新高 繼續推動研究

香港大學表示，學校於上海軟科世界大學學術排名第69位屬歷來最高，較去年上升19位。港大表示排名上升的原因是學校致力追求卓越學術成就和推動研究，未來將繼續致力營造一個有利於推動創新具影響力研究的環境氛圍。

城大：師均學術表現香港第一

城市大學指學校於4項指標的評分較去年上升，其中「師均學術表現」的評分是香港第一。城大校長梅彥昌教授表示，城大將繼續以「創意無限．邁向未來」方針，帶領城大師生迎接全球發展趨勢，提供更多機會予城大師生，成為真正的世界公民和一流的研究人員，為香港社會和世界作出貢獻。