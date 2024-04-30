戲院結業｜疫情至今16間倒閉　UA全線落幕　北上潮比防疫措施更兇

過去10日分別有嘉禾啟德和總統戲院先後結業，再回顧2023年首季撤銷所有防疫措施這一年來，便有5間戲院結業，再推前至疫情開始的2020年初，計至今天（30日）累計16間戲院結業，當中11間是在疫下三年內結業。換句話說，疫下和疫後這四年零四個月，平均每年就有3.7間戲院結業。

重創戲院的，是政府在一波又一波的疫情下，對戲院等娛樂場所提出多次防疫措施，包括停業、隔行賣飛等。不少戲院沒有收入又要應付租金及工資，捱不過疫情，龍頭之一的UA戲院首當其衝，在2021年3月宣布「光影落幕」全線結業。

疫情三年間，戲院停業累積達267日，11間戲院倒閉；疫後，市面經濟未能回復，加上北上熱潮興起，在撤銷所有防疫這一年間，再有5間戲院結業。



2020 年 3 月戲院首度勒令停業

為控制疫情，政府由2020年開始實施各類防疫措施，包括娛樂場所勒令停業，戲院由首次被停業為這年3月28日至5月7日。雖然戲院在5月８日起可以恢復營業，但須遵守特定預防措施，包括只可隔行賣飛，戲院亦內禁止飲食。

時隔2個月再度停業 疫下首間戲院終止營運

2020年暑假，爆發第三波疫情，政府在7月15日宣布戲院、酒吧、美容院等娛樂場所需再次關閉。當時的港產片《幻愛》在7月2日才正式上映，導致休業前的兩周票房雖僅約800萬港元。戲院最終在8月28日再次可有限度重開，由於戲院關閉，《幻愛》上映檔期斷斷續續橫跨三個多月，加上口碑不錯，使電影票房最終超過1500萬港元，成為2020年全年最高香港票房的十大電影之一。當時，韓國外電影《屍殺列車》後作《屍殺半島》原定於7月15日港韓同步上映，亦受疫情影響，延後至8月28日上映。

戲院兩度被勒令停業，加上有限度營業，生意嚴重受創，香港戲院商會在８月發表聲明呼籲，業主體恤戲院，取消底租，按租戶營業額收取提成租金、管理費及其他雜費，並與戲院多作溝通。疫下戲院的「第一滴血」為位於筲箕灣的L Cinema，在8月28日起終止營運，該戲院共2間影院，提供174個座位，元朗戲院亦於同年年尾終止營運。

（L Cinema圖片）

2020年12月2日至 2021年2月17日戲院再度被勒令停業，原於聖誕及新年檔期上映的賀歲片亦被迫延後上映。2月18日（年初七）放寬社交距離措施，戲院當日重開後，戲院首日重開總票房即錄得收逾300萬港元，而排在首位的正是由劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》，首日上映即收逾100萬港元。

放寬防疫措施後不足一個月 UA 院線宣布落幕

放寬十日後，2月28日UA K11 Art House旗艦影院宣布，提早告別，並易手至MCL院線。相隔不足一個月，3月8日在香港屹立逾3６年的龍頭戲院品牌UA 院線宣布，因疫情及長期的經營壓力，宣佈6間院線「光影落幕」，6間院線分別位於銅鑼灣時代廣場、旺角新世紀商場 Moko、九龍灣淘大花園商場及 MegaBox 商場、青衣城及東薈城。

UA Cinemas公布全線結業：



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有條件重開11個月 兩戲院2022年結業

之後11個月，戲院再次有條件重開，入場率提升至75%，不過，觀眾入場前要掃描安心出行二維碼或登記個人資料，亦要額外填健康申報表。2022年2月15日，銅鑼灣糖街VICTORIA戲院結業。荷里活百老匯戲緊隨在3月1日結業。

第五波疫情 戲院勒令停業達106日 賀歲片改期至暑假上映

2022年1月5日，當時行政長官林鄭月娥宣布收緊防疫措施，以防大規模爆發第五波疫情，戲院再度被勒令停業，措施一直維持至4月20日，亦為疫後戲院停業最長的一段時間，達106日。期間，兩套賀歲片《飯戲攻心》及《闔家辣》都被逼改期至中秋及暑假上映。

4月20日政府宣布，放寬防疫措施，戲院有條件重開，入場率只可有50％，觀眾須打齊三針或屬打兩針的新冠康復者，才可放寬飲食限制。5月5日起，再進一步放寬，入場率提升至85%，期間不少大片上映，例如《壯志凌雲：獨行俠》、《奇異博士：失控多元宇宙》等。直至年尾，12月22日，戲院不再有人數限制，只設疫苗通行證以及口罩令。直至2023年3月，政府宣布，撤銷所有防疫措施。

3年間，戲院停業日數達267日，11間戲院倒閉。

戲院難逃北上熱潮 撤銷防疫措施後一年間 5間戲院宣布結業

雖然所有防疫措施被撤銷，但戲院收入在2023年未能復常，３間戲院結束營業，包括，CINEMA CITY銅鑼灣JP戲院、粉嶺嘉禾、THE ONE 百老匯。

2024年，香港興起北上熱潮，市民減少在港消費，令市面出現結業潮，戲院亦難以避免， 截至4月30日已有兩間戲院宣布結業，包括，總統戲院以及啟德嘉禾。

疫下創首部破億票房香港電影 連續兩年舉辦「全港戲院日」 票價劃一30元正

雖然戲院受影響，但電影票房卻意外獲得正面影響。港產片《毒舌大狀》在2023年農曆新年檔期上映，正處於戲院只設疫苗通行證以及口罩令的限制，港人又未能外出旅遊，令市民只能在港尋找娛樂活動。《毒舌大狀》票房高達1.15億港元，為首部破億票房的香港電影，亦為2023年香港票房首位。同年第二位為暑假檔期上映的話題作《Oppenheimer奧本海默》，票房達7,184萬港元。

其後在３月，所有防疫措施撤銷，港人報復式旅遊，加上經濟低迷，北上食、買、玩熱潮興起，市民減少在港消費，甚至在內地戲院睇戲，本港票房不及仍稍有防疫措施那段時間好。為鼓勵市民留港消費，香港戲院商會由2023年起，連續兩年舉辦「全港戲院日」，當日全港戲院所有場次票價劃一30元正。