蔡天鳳案｜2男女涉助鄺港智潛逃　被告需換律師團　案10.16再訊

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智及其兄父謀殺及分屍案，兩名事後涉嫌協助鄺港智逃走的男女，被控串謀妨害司法公正罪，案件今（21日）在九龍城裁判法院再提訊，由於被告需更換律師團隊，裁判官高偉雄把案押後至10月16日再提訊，並稱到時兩名被告需就控罪答辯，兩人准以原有條件保釋。



兩被告被指協助男子Alex非法離境

男被告林舜，41歲， 遊艇公司職員，女被告潘巧賢，29歲，無業，兩人同被控串謀妨害司法公正罪，指他們在2023年2月24至25日，在香港預期男子Alex有可能涉及法律程序，或涉執法機構的調查，串謀女子Ivy作出一連串妨礙司法公正傾向的作為，即協助Alex緊急及秘密地經非入境事務處管理的管制站離開香港。

被告林舜，報稱遊艇職員，獲准繼續保釋。（資料圖片）

女被告潘巧賢(右)。(資料圖片)

蔡天鳳前夫鄺港智。（資料圖片）

名媛蔡天鳳去年遇害時只得28歲。(網上圖片)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）被殺案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

蔡天鳳在生時經常出席公開場合，包括曾包場播放電影《天龍八部之喬峯傳》。（IG：@ xxabbyc）

蔡天鳳人際網絡廣。（IG/@deborahhung）

控方在案件早前提堂時，已表示準備好答辯，但辯方以文件數量多，要求押後，今亦稱因被告要更換律師團，再次要求押後。

案件編號：KCCC1111/2024