蔡天鳳案｜2男女涉助鄺港智潛逃 被告需換律師團 案10.16再訊
撰文：郭顥添
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名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智及其兄父謀殺及分屍案，兩名事後涉嫌協助鄺港智逃走的男女，被控串謀妨害司法公正罪，案件今（21日）在九龍城裁判法院再提訊，由於被告需更換律師團隊，裁判官高偉雄把案押後至10月16日再提訊，並稱到時兩名被告需就控罪答辯，兩人准以原有條件保釋。
兩被告被指協助男子Alex非法離境
男被告林舜，41歲， 遊艇公司職員，女被告潘巧賢，29歲，無業，兩人同被控串謀妨害司法公正罪，指他們在2023年2月24至25日，在香港預期男子Alex有可能涉及法律程序，或涉執法機構的調查，串謀女子Ivy作出一連串妨礙司法公正傾向的作為，即協助Alex緊急及秘密地經非入境事務處管理的管制站離開香港。
控方在案件早前提堂時，已表示準備好答辯，但辯方以文件數量多，要求押後，今亦稱因被告要更換律師團，再次要求押後。
案件編號：KCCC1111/2024
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