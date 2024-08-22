香港高爾夫球公開賽11月舉行　首兩日免費開放予公眾入場

亞洲最歷史悠久的高爾夫球錦標賽之一，以領展冠名的第63屆「香港高爾夫球公開賽」，將於11月21日至24日在香港哥爾夫球會的粉嶺球場舉行，總獎金為200萬美元；賽事門票價格將與去年維持同一水平，首兩天免費開放予公眾入場。



繼2023年度的賽事首次被列為國際系列賽分站之一後，今屆將再次成為亞巡賽國際系列賽的十個賽站之一。大會公布高爾夫球界的傳奇球星皮亞（Gary Player）會擔任2024年賽事大使，在賽事期間現身粉嶺球場。



領展行政總裁王國龍（左五）及香港哥爾夫球會會長郭永亮（右三)公布第63屆「香港高爾夫球公開賽」冠名及詳情。（香港哥爾夫球會提供圖片)

今年為哥球會成立135周年，球會自1959年起開始舉辦「香港高爾夫球公開賽」，會方指是高爾夫球歷史上僅有的兩個在同一個球場舉辦超過60年的球賽之一，與美國奧古斯塔俱樂部舉辦的美國大師賽齊名。

會長郭永亮表示，十分期待世界級高球手和球迷回到粉嶺球場參賽，期待為廣大社區人士帶來一場精彩的盛事。領展行政總裁王國龍表示，透過賽事，香港將呈現其世界首屈一指的高球體驗，吸引本地和國際的職業及業餘高球手參與。

郭表示，今屆賽事特別以香港18區來命名粉嶺球場「綜合球場」的18個洞，希望藉此加強宣傳香港各區，響應「香港無處不旅遊」的理念，透過賽事直播或者觀眾到場觀賽，可以令全世界的高球迷對香港有多一分認識，令比賽變成「說好香港故事」重要平台。

賽事門票價格將與去年維持同一水平，首兩天，即11月21日及22日（星期四及五）免費開放予公眾入場，而11月23日及24日（星期六及日）的單日門票為港幣200元，四天入場證為港幣300元，門票即將公開發售。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，今屆賽事特別以香港18區來命名粉嶺球場「綜合球場」的18個洞，希望藉此加強宣傳香港各區。（香港哥爾夫球會提供圖片)

香港高爾夫球公開賽將再次成為亞巡賽國際系列賽的十個賽站之一，為賽事增添吸引力，球會指除了球手獲得更多參賽機會外，賽事獎金也有所提高，也是球手踏上更大的高爾夫舞台的途徑之一。國際系列賽排名中得分最高的球手，將獲得下一季LIV高爾夫的參賽資格。

整個賽季的國際系列賽分別在亞洲、歐洲和中東設有分站，2024年為亞巡賽提供了2,350萬美元的獎金；香港高爾夫球公開賽的總獎金為200萬美元。國際系列賽負責人辛格（Rahul Singh）表示，香港是舉辦國際系列賽賽事的理想之地，期待2024年再次重臨香港。

杭州亞運會金牌得主、在2023年「國際都會高爾夫球錦標賽」成為首位奪得亞巡賽冠軍的本地球手、榮譽勳章得主許龍一，今日以視像形式出席新聞發布會。他將與新西蘭球手甘寶（Ben Campbell）一起出戰香港高爾夫球公開賽。

球會表示將陸續公布其他參賽球星，而高球界的傳奇球星皮亞（Gary Player）會擔任2024年賽事大使，並確定在賽事期間現身粉嶺球場。皮亞在70年間全球六大洲的賽事中獲得165座冠軍頭銜，是最成功的球手之一。他自50年代起一直推動亞洲高球運動之發展。