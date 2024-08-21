港隊巡遊｜運動員風雨下堅持留上層見市民　霍震霆頭髮亂了忙梳頭

【巴黎奧運／霍震霆／江旻憓／何詩蓓／開篷巴士／頭髮亂了】政府及港協暨奧委會今早（21日）為出戰巴黎奧運的香港運動員代表團舉行巴士巡遊，慶祝港隊勇奪兩金兩銅佳績。天雨下康文署雖有安排運動員坐下層，但眾人仍十分熱情無懼風雨，坐在開篷巴士上層與市民同慶。



沿路不少市民向運動員道賀固然喜慶，另一焦點卻是雨天下運動員在開篷巴士上層，巴士行駛時眾人難免「吸風」又「飲露」，吹得眾人頭髮亂了，須不時整理。劍后江旻憓及香港女飛魚何詩蓓更十分「醒目」抽出髮圈將頭髮束起，坐最前方的港協暨奧委會會長霍震霆雖年過70但頭髮堅韌，白髮被吹得凌亂，期間更抽出頭梳整理髮型，引起不少市民熱烈討論。



霍震霆被吹亂頭髮，髮絲檔住眼睛，隨後更抽出頭梳一頓猛梳，後方江旻憓見狀哈哈大笑，成為今日網上熱議話題。（香港01直播截圖）

巴黎奧運港隊代表團今早在體院坐上雙層開篷巴士，由沙田駛至九龍尖沙咀碼頭，再過海抵達政府總部，沿路接受市民道賀。今日天公不作美，時雨時陰、風勢頗大，但運動員最終未有坐到有蓋的下層，無懼風雨全程坐在上層，與道賀的市民熱情揮手回應，場面熱鬧喜慶。

不過，不少市民焦點卻落在運動員在車上的一舉一道。政府新聞處直播車上全程，由於今日風勢較大，運動員們甫開車即感受到風力驚人，眾人頭髮被吹亂，長髮的江旻憓及何詩蓓等女運動員，長髮更是隨風飄揚，不時要整理儀容。

今日風勢較大，運動員頭髮被吹亂，長髮的江旻憓及何詩蓓的長髮更是隨風飄揚，不時要整理儀容。（香港01直播截圖）

江旻憓抽出髮圈將頭髮束起。（香港01直播截圖）

劍后江旻憓見強風下難整理，率先抽出髮圈，將秀髮紮起；她後方的何詩蓓也不段用手握實秀髮，甚至將長髮攝入西裝外套裡面，防止被吹起，她後來也找到髮圈將頭髮紮起。何詩蓓後方的18歲游泳健將張心悅表現淡定冷靜，任由強風拂起秀髮。

不過，最為矚目仍數坐在最前方、以身軀為後方運動員遮風擋雨的港協暨奧委會會長霍震霆。他雖已年過70歲，髮線卻依然堅韌，銀髮不斷被大風吹亂，尤其過隧道更是大風。

強風下霍震霆頭髮被吹亂。（香港01直播截圖）

強風下霍震霆頭髮被吹亂。（香港01直播截圖）

政府新聞處全程直播運動員車上一點一滴，其中一幕更拍到霍震霆被吹亂頭髮，髮絲檔住眼睛，隨後更抽出頭梳一頓猛梳，後方江旻憓見狀更可愛的哈哈大笑，成為今日網上熱議話題。

▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊途經灣仔▼



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不少觀看直播的市民留言，有市民不忍運動員硬食大風大雨，留言指：「陰公，咁大風，唔可以落下層咩？」

事實上，康文署昨日（20日）回應《香港01》時曾指，若遇上大雨會安排運動員移到巴士下層就座，至合適情況下才再安排運動員返回巴士上層與市民會面，相信一眾運動員希望能熱情回應前來道賀的市民，故最終未有選擇坐下層。

▼8月21日 巴黎奧運港隊巴士巡遊後到金鐘達添馬公園▼

